Jujeño atropellado en Bolivia: el policía se hará cargo de la cirugía

El 13 de abril, en la ciudad de Pando, Cobija, en Bolivia, el jujeño Ángel Choque fue atropellado por un policía en servicio que aparentemente conducía en estado de ebriedad. Es por ello que la familia venía pidiendo ayuda de forma desesperada para trasladarlo ya que en el país vecino le cobran $1.500.000 para la cirugía que tienen que hacerle para no perder el pie .

Dora Choque, hermana del joven, contó finalmente que el policía que lo atropelló se hará cargo de la cirugía. “Anoche mi hermano tuvo una reunión con la otra parte que lo lastimó y que en un principio no se quería hacer cargo, pero después de que todo se hizo público e incluso después de la intervención del Cónsul argentino en Bolivia, finalmente se hará cargo de la operación ”, relató en Arriba Jujuy.

¿En qué consiste la cirugía que le deben realizar?

Según describió la hermana del jujeño, le tienen que terminar de reconstruir el pie por los huecos que le provocó este incidente vial. “Ahora mi hermano tiene colocados unos fijadores que sirven para que no pierda por completo su pie. Lo que van a hacer es colocarle una placa que reemplaza a estos fijadores y esto le permitiría trasladarlo a Jujuy para que continúe con su proceso de recuperación. Los médicos nos explicaron que mientras tenga los fijadores, no se lo podía trasladar a ningún lado”, relató la hermana de Ángel.

El drama que vivió la familia tras el hecho

Tras el incidente, toda la familia se vio envuelta en un problema ya que él viajó a probar suerte a Bolivia siendo albañil pero nunca pensó que algo así le iba a ocurrir.

Actualmente la madre y una de las hermanas se encuentran allí para acompañarlo en este proceso. Dora relató que cuando se enteró de la noticia, su mamá sufrió una parálisis facial y no podía mover el brazo derecho. “Tuvimos que hacer una tomografía y le detectaron un coágulo, pero allá lamentablemente si no pagas no te atienden”, lamentó.

“Nosotros no somos una familia pudiente, la llevamos día a día como todo jujeño, trabajamos para solventar los gastos y nos tocó vivir esta situación. Mi mamá es viuda y somos nosotros los únicos que la ayudamos. Somos 5 hermanas, yo soy empleada de comercio y entre todas nos estamos haciendo cargo de pagar los gastos semanalmente”, describió Dora.