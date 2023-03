La estatua del Coya desde la mirada de su creador

Entrevista Ledesma sobre la historia destrás de la estatua: "Sobre mis apellidosLopez me suena a mi madre, carita guaraní, cara sufrida . Chauqui me suena a mi padre, carita y aire oriental. Me suena el deletreo tembloroso del empleado analfabeto que inscribió sus apellidos, me suena a apellidos y nombres impuestos y puestos, me suena el látigo y los truenos, me suena los imperios que someten, Incas principalmente y luego los demás, me suena los que llegaron por el estrecho de Bering caminando, me suena los barcos filipinos por el sur de chile, me suena a miles de clanes que llegaron dejando en el camino generaciones de madres y padres. Me suena tanto, hermano, que me miró, lo comprendo lo pienso lo re pienso y dejo que salga por mi otra oreja, y sigo conviviendo compartiendo complementadome, contigo, con el y con todos, marrones amarillos blancos negros humanos y no humanos. Digo, no es necesario hacer valer una nacionalidad por sobre otra. Y la tierra es mía, tuya y de el.Pero no de vosotros nosotros o ellos".