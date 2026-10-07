"La fe y la razón no son incompatibles": una mirada sobre la devoción en Jujuy

En una jornada profundamente significativa para los jujeños, marcada por la celebración de la Virgen de Río Blanco y Paypaya , la licenciada en Filosofía Carolina Gonzales reflexionó sobre el lugar que ocupan la fe, la ciencia y la razón en la vida cotidiana, especialmente frente a situaciones en las que las respuestas parecen no alcanzar.

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Durante su análisis, Gonzales planteó que estos ámbitos no necesariamente deben entenderse como opuestos, sino que pueden complementarse según las circunstancias y las preguntas que atraviesan a cada persona.

“La fe y la razón no son tan incompatibles como por ahí se piensa” “La fe y la razón no son tan incompatibles como por ahí se piensa”

La licenciada en Filosofía explicó que, a lo largo de la historia, existieron momentos en los que ciencia y religión aparecieron enfrentadas , otros en los que se buscó conciliarlas y etapas en las que volvieron a tomar caminos diferentes.

Cuando la razón no alcanza

Uno de los puntos centrales de la reflexión de Carolina Gonzales estuvo relacionado con aquellas situaciones personales en las que las respuestas racionales parecen no ser suficientes.

Problemas de salud propios o de un familiar, dificultades económicas o conflictos personales son algunos de los momentos en los que muchas personas buscan un sentido más allá de lo que pueden explicar o resolver de manera inmediata.

“Hay cosas que claramente no se pueden explicar. La razón tiene un límite y ahí, donde a veces la razón no encuentra respuestas y soluciones, aparece la fe”, señaló.

En ese sentido, la especialista remarcó que recurrir a la fe no necesariamente implica rechazar la ciencia o los conocimientos profesionales.

Ante una enfermedad, por ejemplo, la atención médica continúa siendo fundamental, mientras que la espiritualidad puede funcionar como un sostén y una manera de encontrar esperanza o significado frente a la incertidumbre.

“La fe es un salto de valentía”

Gonzales también definió a la fe como una respuesta ante circunstancias en las que una persona necesita encontrar algo a lo cual aferrarse.

“La fe es un salto de valentía muchas veces” “La fe es un salto de valentía muchas veces”

Pero también destacó su dimensión comunitaria. Las imágenes de miles de personas caminando hacia Río Blanco permiten observar cómo una creencia individual puede transformarse en una expresión colectiva.

La celebración reúne cada año a familias, adultos mayores, jóvenes y grupos religiosos que recorren kilómetros para agradecer, pedir o simplemente acompañar una tradición profundamente arraigada en Jujuy.

Fe y ciencia como caminos complementarios

Otro de los conceptos destacados por la licenciada en Filosofía fue que no debería existir una jerarquía obligatoria entre la razón y la fe.

“Si pensamos en una situación de salud sabemos que los profesionales y su voz son muy importantes”, explicó, al remarcar que un mismo problema puede ser transitado desde diferentes dimensiones.

Por eso, la propuesta fue evitar una división tajante entre ambos mundos.

“No quiere decir que porque soy un hombre de ciencia no tenga que creer en nada, ni que si soy un hombre de fe no tenga que apoyarme en la ciencia”, planteó.

La fe, una presencia profundamente jujeña

La multitud que cada año participa de las celebraciones de Río Blanco fue tomada por Gonzales como uno de los ejemplos más claros de la fuerza que tiene la espiritualidad en la provincia.

También hizo referencia a otras manifestaciones multitudinarias, como la peregrinación a Punta Corral, donde miles de personas atraviesan caminos de montaña impulsadas por una devoción que, desde una perspectiva puramente racional, puede resultar difícil de explicar.

“Es un motor, una fuerza invisible que nos moviliza a poder encontrar un sentido y un significado a aquello que nos atraviesa” “Es un motor, una fuerza invisible que nos moviliza a poder encontrar un sentido y un significado a aquello que nos atraviesa”

La reflexión terminó recuperando una frase de San Agustín: “Creer para comprender”.

En una provincia donde las manifestaciones religiosas forman parte de la identidad cultural de miles de personas, la celebración de la Virgen de Río Blanco volvió a demostrar que detrás de cada peregrinación existe también una búsqueda personal de esperanza, respuestas y sentido.