La historia de amor que nació en Jujuy entre la actriz y el futbolista

“En la cancha, su prima me mira y me dice: ´¿Cuándo se van a dejar de joder ustedes dos?´ . No sé de qué me hablás, nosotros somos como hermanos. Y me dice: “A mí Federico no me dijo lo mismo”. ¡Jaque mate! Me dejó recalculando mal. En mi cabeza nunca había pensado más allá de la amistad. Y entonces me fui a Jujuy de sorpresa, para su cumpleaños.

Manu Viale y Federico Freire en Jujuy (Archivo) Manu Viale y Federico Freire en Jujuy (Archivo)

“Me saco un pasaje y me aparezco ahí. Me mira como diciendo: “¿Qué hacés acá?”. Yo, temblando. Nervios, nervios, nervios... Yo ya me había quedado a dormir en su casa, y esa noche, todo muy natural: me puse mi remera de los Minions, mi pantalón de los gatitos, y me puse a ver una serie. “Me acuesto al lado tuyo, veo un capítulo y me voy a dormir”, me dice”, detalló.

“Me encara: “¿Qué pasa?”. “Ay, no sé. Es que tu prima me dijo algo que no sé si es cierto”. Y nos besamos. Fue como ¡puf! Lo más gráfico que te puedo decir es que sacamos un tapón de una bañadera y se desbordó todo”, indicó.

“No tuvimos sexo la primera vez. Yo me puse muy nerviosa y lo mandé a dormir al living. Estaba re nerviosa: se jugaban 15 años de amistad. “Es un montón hoy. Te vas a dormir”, le dije. Al otro día él entrenaba, y después quedaba concentrado. O sea, no nos vimos. Después del partido, fuimos a caminar. Teníamos 400 millones de cosas que hablar”, indicó sobre su estadía en la provincia.

Casamiento de Manu Viale y Federico Freire (Archivo) Casamiento de Manu Viale y Federico Freire (Archivo)

“Dijimos vamos a ponernos serios y arranquemos un vínculo de nuevo. Así que vos aclará tu situación, yo aclaro la mía, y volvemos. Dos días. Yo estaba soltera, él estaba soltero, pero había cositas; uno nunca está solo. Y fue ahí que bueno, listo”, recordó.

Federico Freire y su paso por Jujuy

Nació en Buenos Aires el 6 de noviembre de 1990. Juega de mediocampista y su equipo actual es Alianza Universidad de Huánuco de la Liga 2 de Perú. Se inició en las inferiores de Vélez, logrando así su debut en primera, como titular, el 28 de noviembre de 2011, en un empate ante Colón.

A Jujuy llegó en el 2018. Fue contratado por Gimnasia de Jujuy por pedido de Martín Astudilo, por entonces entrenador del equipo, que pidió al jugador zurdo. En total disputó 16 partidos y convirtió dos goles. En el 2019, el jugador por situaciones personales, necesitaba estar en Buenos Aires, y es así que firmó por un año con el Club San Telmo.