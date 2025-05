En una campaña corta pero con mucho recorrido, Atauche manifestó que “ Se pudo llevar el mensaje , se pudo dar a conocer las propuestas que tienen para la provincia y nosotros estuvimos en todos lados, pasamos por todas las localidades, tenemos referentes de primer nivel en todos lados, toda gente nueva, toda gente limpia, gente honesta, gente de la calle, gente común, que no es hija de nadie, que no es hermana de nadie, que no es el padre o la madre de nadie”.

“En cada visita y recorrida nos dieron todas las fuerzas para continuar este camino de cambio por un Jujuy más próspero y sin privilegios para unos pocos. Este domingo la provincia se viste nuevamente de violeta”.

Y agregó: “Más que un cierre de campaña, es el inicio de una nueva época para Jujuy, de una época próspera y en la que Jujuy tiene que volver a florecer porque tenemos todas las condiciones para eso. Este es el momento histórico para cambiar a Jujuy. Esta es la primera vez que hay una alternativa verdadera de renovación. Esta es la primera vez que podemos decir que podemos elegir, algo que esperó tanto tiempo el jujeño”.

En relación al acto electoral, Atauche alentó a los ciudadanos a votar con libertad: “El próximo domingo, los jujeños que vayan a votar tranquilos porque en esa mesa nadie los ve, no se asusten, no tengan miedo. Nosotros no tuvimos miedo, el presidente Javier Milei no tuvo miedo y este es el momento de no tener miedo, de tomar su destino y elegir el cambio verdadero para todos”.

"El balance es altamente positivo", dijo el diputado Manuel Quintar, subrayando que los candidatos de La Libertad Avanza hicieron "un trabajo increíble". Además manifestó "El acompañamiento de la gente sigue intacto para Libertad Avanza, tal como lo fue en el 2023 donde ganó en tres elecciones, creo que este va a ser un paso histórico para Libertad Avanza en la provincia".

Embed - La Libertad Avanza hizo su cierre de campaña en la capital jujeña

Respecto a lo que fue esta campaña y en diálogo con los vecinos Quintar expresó "hay un hartazgo generalizado de la política en general en Jujuy, esto de adelantar las elecciones, hacer perder plata a los jujeños, hacer perder tiempo, le va a pasar factura al gobierno provincial, hay un degaste enorme del radicalismo".

El diputado nacional Manuel Quintar denunció irregularidades durante la campaña: “Repudiamos el accionar del Gobierno de Gerardo Morales y Carlos Sadir, que llevaron adelante una campaña muy sucia, donde habilitaron incluso en algún momento boletas con la cara del presidente Milei a partidos no autorizados, boletas con el León, boletas del mismo color que las nuestras. Incluso repartieron estas boletas truchas”.

Y aclaró: “Nuestra boleta es la número 135, la lista con la imagen del presidente Milei, con la imagen del León, con los logos de La Libertad Avanza, con Kevin Ballesty encabezando la lista de diputados y Gustavo Martínez a concejal de San Salvador de Jujuy. Esa es la única boleta que representa los valores, las ideas del presidente Milei y a La Libertad Avanza”.

Candidatos de la Libertad Avanza en Jujuy para las legislativas

Por su parte, el candidato a concejal Gustavo Martínez contó “tuvimos recorriendo todos los barrios, pudimos contarles a los vecinos sobre las propuestas de La Libertad Avanza y explicarle que somos gente nueva, somos gente que no teneos experiencia en cargos electivos antes y estamos trabajando en línea directa con el gobierno Nacional”.

El candidato a diputado provincial Matías Paterno declaró “somos un partido nuevo que viene a romper el esquema bipartidista de Jujuy”, y con respecto a las elecciones del domingo sostuvo que “las expectativas son las mejores, competimos para ganar, creemos que vamos a hacer una gran elección este 11 de mayo”.

Kevin Ballesty, otra de las caras visibles nuevas del partido libertario expresó “Hemos podido tomar conocimiento mucho más de la realidad de la provincia sobre todo en el interior de la provincia” y agregó “el interior está abandonado, hay lugares que no tienen salud pública, no tienen infraestructura en servicios público, no tienen seguridad, no tienen trabajo en el sector privado”, entre otras inquietudes que marcó.

Al finalizar dijo que lo visto en esta campaña con la gente “fue un golpe de realidad durísimo, pero nos refuerza el compromiso de trabajo de cara al 11 de mayo y a futuro”.