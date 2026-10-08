jueves 08 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2026 - 19:56
Policiales.

La Mendieta: una mujer denunció a su ex por violar una perimetral, golpearla y amenazarla con un arma

El episodio ocurrió el martes por la noche en el barrio Presidente Perón. La mujer denunció a su expareja, sobre quien ya pesaba una medida de restricción.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Violencia de género (Foto ilustrativa).

Violencia de género (Foto ilustrativa).

Lee además
Justicia por Gringo en San Pedro.
Justicia.

Marcharán pidiendo justicia por un perro asesinado a sangre fría en La Mendieta
Un joven de 24 años murió apuñalado y detuvieron a un vecino
Policial.

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

El hecho ocurrió el martes 6 de octubre por la noche en una vivienda del barrio Presidente Perón, según informaron fuentes consultadas.

Habría ingresado a la vivienda y golpeado a su expareja

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría ingresado al domicilio de su expareja en estado de ebriedad y, durante su permanencia en la vivienda, le habría ocasionado golpes.

Luego de la agresión, el sujeto se retiró del lugar. La mujer, que ya contaba con una medida de restricción contra él por denuncias previas de violencia de género, decidió posteriormente buscarlo para reclamarle por lo sucedido.

La discusión terminó con una amenaza con un arma

El hecho de violencia de género ocurrió en La Mendieta.

El hecho de violencia de género ocurrió en La Mendieta.

La denunciante se dirigió junto a su hijo hasta el lugar donde su expareja finalizaba su jornada laboral. Al interceptarlo cerca de su automóvil, se produjo una discusión.

Según el relato incorporado a la denuncia, el hombre negó haberla agredido y comenzó a insultarla. La situación escaló hasta que el sujeto habría extraído un arma de fuego que se encontraba dentro de un bolso guardado en el baúl del vehículo.

El hombre habría apuntado con el arma hacia la mujer y su hijo y posteriormente se dio a la fuga.

Denuncia y medida perimetral vigente

Tras el episodio, la mujer se presentó en una dependencia policial para radicar la denuncia contra su expareja.

De acuerdo con la información aportada, sobre el hombre ya pesaba una medida perimetral debido a denuncias anteriores vinculadas con hechos de violencia de género.

El caso quedó bajo investigación y se deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones denunciadas y la posterior amenaza con el arma de fuego.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marcharán pidiendo justicia por un perro asesinado a sangre fría en La Mendieta

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

Un camión derrapó en Ruta 56 a la altura de La Mendieta y casi cae al vacío

Ingreso a primer año en Jujuy: este viernes se realiza "Las familias van a la escuela"

Lo que se lee ahora
cinco dias sin clases en las secundarias de jujuy: cuales son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Lluvia en Jujuy 
Jujuy.

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales

Nació con dientes: el sorprendente caso en Jujuy y por qué sucede video
Jujuy.

Nació con dientes: el sorprendente caso en Jujuy y por qué sucede

Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 7 de octubre
País.

Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 7 de octubre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel