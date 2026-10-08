La Mendieta: una mujer denunció a su ex por violar una perimetral, golpearla y amenazarla con un arma

Un nuevo episodio de violencia de género fue denunciado en la localidad de La Mendieta. Un hombre habría ingresado en estado de ebriedad al domicilio de su expareja, pese a tener una medida perimetral vigente, y la habría agredido físicamente.

Policial. Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

Justicia. Marcharán pidiendo justicia por un perro asesinado a sangre fría en La Mendieta

El hecho ocurrió el martes 6 de octubre por la noche en una vivienda del barrio Presidente Perón, según informaron fuentes consultadas.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría ingresado al domicilio de su expareja en estado de ebriedad y, durante su permanencia en la vivienda, le habría ocasionado golpes.

Luego de la agresión, el sujeto se retiró del lugar. La mujer, que ya contaba con una medida de restricción contra él por denuncias previas de violencia de género, decidió posteriormente buscarlo para reclamarle por lo sucedido.

La discusión terminó con una amenaza con un arma

El hecho de violencia de género ocurrió en La Mendieta.

La denunciante se dirigió junto a su hijo hasta el lugar donde su expareja finalizaba su jornada laboral. Al interceptarlo cerca de su automóvil, se produjo una discusión.

Según el relato incorporado a la denuncia, el hombre negó haberla agredido y comenzó a insultarla. La situación escaló hasta que el sujeto habría extraído un arma de fuego que se encontraba dentro de un bolso guardado en el baúl del vehículo.

El hombre habría apuntado con el arma hacia la mujer y su hijo y posteriormente se dio a la fuga.

Denuncia y medida perimetral vigente

Tras el episodio, la mujer se presentó en una dependencia policial para radicar la denuncia contra su expareja.

De acuerdo con la información aportada, sobre el hombre ya pesaba una medida perimetral debido a denuncias anteriores vinculadas con hechos de violencia de género.

El caso quedó bajo investigación y se deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones denunciadas y la posterior amenaza con el arma de fuego.