Lentes truchos en Jujuy: cómo afectan a los ojos y por qué la prevención es más barata

El verano obliga a pensar en protección solar, pero no solo para la piel. En Jujuy, donde el sol pega con intensidad durante los meses de temporada , oftalmólogos advierten sobre un hábito que se repite: la compra de lentes de sol en la calle, sin certificación ni filtros UV.

El problema no es estético ni secundario. Según especialistas, estos productos pueden dañar la retina e incluso provocar quemaduras en el ojo. Y aunque parezcan una solución rápida y barata, la cuenta final suele ser más costosa.

Uno de los puntos centrales que marca el oftalmólogo jujeño Lucas Siufi es que un lente de baja calidad no solo no protege, sino que puede potenciar el daño solar. “Estos cristales pueden transformarse a manera de lupa”, explicó. Ese efecto amplifica la radiación UV y el calor sobre el ojo, algo especialmente riesgoso en niños. “Hemos visto lentes tan malos que generan un efecto lupa sobre la retina, y esto puede producir lesiones severas”, agregó.

La situación local lo potencia, en Jujuy tiene mayor exposición a radiación por altitud y cantidad de días de sol en verano, lo que vuelve la protección ocular una necesidad más que una elección.

Niños y verano: el peor combo para improvisar

La consulta sobre si un chico puede usar lentes de sol “de juguete” es frecuente. La respuesta de Siufi fue directa al remarcar “Un niño está en plena formación, tanto neurosensorial como ocular. Comprar un lente de la calle es comprar algo dañino”. A diferencia de los adultos, el ojo infantil recibe más radiación y tiene menos capacidad de filtro natural, por lo que el daño puede aparecer más rápido y dejar secuelas.

El especialista además sumó algo que suele pasar desapercibido: “Si no les gusta el lente oscuro, existen lentes transparentes con filtros UV. No hay excusa para no proteger el ojo”.

Lo barato sale caro: prevención vs. reparación

El costo también es un argumento. Un lente certificado puede parecer más caro en el momento, pero según el oftalmólogo, el verdadero gasto aparece cuando hay daño ocular. “La prevención nos va a ahorrar mucho el bolsillo. Sale más caro después estar haciendo tratamiento y controles porque uno quedó con una secuela”, señaló. Muchas de esas secuelas no siempre tienen solución completa.

Para evitar complicaciones, los profesionales recomiendan:

lentes con filtro UV certificando

uso complementario de gorra o visera

evitar exposición solar en horarios críticos

no comprar lentes en la calle ni ferias

Un verano que exige cuidado en el agua

Siufi cerró con una advertencia extra para esta temporada: el contacto de los ojos con agua en lugares no habilitados. “No se metan en canales o ríos que no son aptos para el nado. Pueden tener químicos o bacterias que generan conjuntivitis severas”, advirtió.