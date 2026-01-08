jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 21:26
Salud.

Lentes truchos en Jujuy: cómo afectan a los ojos y por qué la prevención es más barata

Con días de alta exposición solar en Jujuy, alertan por el uso de lentes sin filtros que afectan retina y cristalino.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lentes de sol (1)
Lee además
como proteger la piel en verano durante el tratamiento oncologico
Opinión.

Cómo proteger la piel en verano durante el tratamiento oncológico
NIños Jugando
Oportunidad.

Menos pantallas en vacaciones: el verano como oportunidad para ordenar hábitos

El problema no es estético ni secundario. Según especialistas, estos productos pueden dañar la retina e incluso provocar quemaduras en el ojo. Y aunque parezcan una solución rápida y barata, la cuenta final suele ser más costosa.

Cuando el lente se convierte en “lupa”

Uno de los puntos centrales que marca el oftalmólogo jujeño Lucas Siufi es que un lente de baja calidad no solo no protege, sino que puede potenciar el daño solar. “Estos cristales pueden transformarse a manera de lupa”, explicó. Ese efecto amplifica la radiación UV y el calor sobre el ojo, algo especialmente riesgoso en niños. “Hemos visto lentes tan malos que generan un efecto lupa sobre la retina, y esto puede producir lesiones severas”, agregó.

La situación local lo potencia, en Jujuy tiene mayor exposición a radiación por altitud y cantidad de días de sol en verano, lo que vuelve la protección ocular una necesidad más que una elección.

Niños y verano: el peor combo para improvisar

La consulta sobre si un chico puede usar lentes de sol “de juguete” es frecuente. La respuesta de Siufi fue directa al remarcar “Un niño está en plena formación, tanto neurosensorial como ocular. Comprar un lente de la calle es comprar algo dañino”. A diferencia de los adultos, el ojo infantil recibe más radiación y tiene menos capacidad de filtro natural, por lo que el daño puede aparecer más rápido y dejar secuelas.

El especialista además sumó algo que suele pasar desapercibido: “Si no les gusta el lente oscuro, existen lentes transparentes con filtros UV. No hay excusa para no proteger el ojo”.

Lentes de sol
Lentes de sol - Foto de archivo: Todo Jujuy

Lentes de sol - Foto de archivo: Todo Jujuy

Lo barato sale caro: prevención vs. reparación

El costo también es un argumento. Un lente certificado puede parecer más caro en el momento, pero según el oftalmólogo, el verdadero gasto aparece cuando hay daño ocular. “La prevención nos va a ahorrar mucho el bolsillo. Sale más caro después estar haciendo tratamiento y controles porque uno quedó con una secuela”, señaló. Muchas de esas secuelas no siempre tienen solución completa.

Para evitar complicaciones, los profesionales recomiendan:

  • lentes con filtro UV certificando
  • uso complementario de gorra o visera
  • evitar exposición solar en horarios críticos
  • no comprar lentes en la calle ni ferias

Un verano que exige cuidado en el agua

Siufi cerró con una advertencia extra para esta temporada: el contacto de los ojos con agua en lugares no habilitados. “No se metan en canales o ríos que no son aptos para el nado. Pueden tener químicos o bacterias que generan conjuntivitis severas”, advirtió.

Embed - LUCAS SIUFI OFTALMOLOGO TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo proteger la piel en verano durante el tratamiento oncológico

Menos pantallas en vacaciones: el verano como oportunidad para ordenar hábitos

Un dermatólogo explicó por qué en Jujuy el sol es más riesgoso para la piel

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo

Dengue en baja y mosquitos presentes: qué pasa hoy en Jujuy y qué cuidados siguen siendo claves

Lo que se lee ahora
PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Hospital Snopek: te colocan un inyectable y te mandan a la casa video
Salud.

Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa"

PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños video
Solidaridad.

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel