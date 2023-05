Vida.. Leucemia: "Sentía que no podía, mis papás me esperanzaron"

Leucemia: "Sentía que no podía, mis papás me esperanzaron"

Luego de este merecido reconocimiento, "Cachito" estuvo presente en el piso de Canal 4 de Jujuy , donde comentó "no me esperaba el recibimiento de los chicos de mi escuela, ni de mis compañeros de voley. Yo pense q iba a ser un festejo así nada más, y me regalaron una camiseta de Gimnasia".

Todo lo que me pasó a mi es doloso, pero el apoyo de mi papá, mi mamá y mi familia fue importante. Yo sentía que no iba a poder, pero mis papás me dieron esa esperanza. Dios me dio una segunda oportunidad" dijo entre lágrimas.

"Cachito" empezó su tratamiento contra la leucemia cuando tenía 4 años, desde muy pequeño es un luchador, y hoy se reconoce en ese pasado y todo lo que tuvo que atravesar. Con la voz rasgada, entre lágrimas y con un pañuelo en la mano reconoció que ese momento de su vida quedó atrás y es un guerrero.

A su vez, su padre, Martín Jurado, rememoró su último control "es como sacarme una mochila, gigante, inmensa..."

Su padre recuerda el día del diagnóstico

El diagnóstico llegó cuando Lucas tenía 4 años, "fue doloroso ese momento, fuimos al médico porque pensábamos que tenía papera, nos derivaron al hospital y en pocos días nos dieron el diagnóstico. No caiamos, se nos cayó el mundo encima" y agrega la pregunta dolosa que se repitan padre y madre "¿Por qué a mi?".

Todo lo hicimos por él, nunca estuvo solo. Todo lo hicimos por él, nunca estuvo solo.

La última consulta de Lucas

El día más feliz de su vida llegó, Lucas no estaba preparado para esta noticia, pero llegó el día en que se curó, "me sacaron sangre del dedo, yo preguntaba a cada rato cuanto faltaba, me quería ir. Estuve casi dos años sufriendo ahí, me sentía mal; perdí un amigo de ahí, el hijo de mi madrina también que falleció por lo mismo que yo tenía. Pasé días y noches sufriendo" pero finalmente llegó el día de su alta médica.

Gracias a todos los que nunca me dejaron solo, amigos compañeros, familia. Gracias a todos los que nunca me dejaron solo, amigos compañeros, familia.

Leucemia: "Sentía que no podía, mis papás me esperanzaron" Leucemia: "Sentía que no podía, mis papás me esperanzaron"

Un guerrero que practica voley

Lucas juega voley, en la posición central, en el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy; y como todo deportista tiene su ídolo, en este caso Rodrigo Soria, quien es también es jujeño y se destaca en la selección argentina de Voley, es a quien Cachito admira dentro de la cacha.

Rodrigo vio el video de la celebración que le realizaron sus amigos y compañeros tras superar la leucemia y sabiendo sobre su fanatismo, le envió un video saludandolo y dándole mucho ánimo, "me enteré de tu grata noticia, y me emocionó mucho conocer tu historia. Sos el claro ejemplo de lucha constante y perseverancia. Sería un placer conocerte cuando vaya a Jujuy y llevarte un presente, te mando un abrazo".

Entre lágrimas que no cesan, Lucas agradeció la sorpresa al ver a su ídolo. Y continuó comentando como sigue su vida de ahora en más y sus proyectos a futuro "pienso seguir jugando al voley, me gustaria hacerlo profesionalmente. Y tambien quisiera estudiar para ser contador o abogacía también me gustaría".

Una nota totalmente emocionante finalizó con más lágrimas y un abrazo de padre e hijo, quienes pelearon y dieron una fuerte batalla durante 10 años a la leucemia, una enfermedad que se cobra alrededor de 10 millones de vidas cada año a nivel mundial.