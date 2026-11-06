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6 de noviembre de 2026 - 12:54
Jujuy.

"Lo más sano en este periodo es estar en otro Bloque", dijo Alejandra Mollón del Partido Lyder

La Diputada Provincial por el Partido Lyder, Alejandra Mollón, habló sobre la decisión tomada de apartarse del Bloque Jujuy Crece en la Legislatura.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La Diputada Provincial Alejandra Mollón habló sobre la decisión que tomó el Partido Lyder de alejarse del Bloque del Frente Jujuy Crece en la Legislatura de la provincia y sostuvo que “desde el Partido Lyder y Renovación Federal, donde está el diputado Mario Nallar, hemos decidido solicitar a Presidencia la creación de un nuevo Bloque que se llama Construyendo Futuro y que nos contenga a los dos”.

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Sobre la decisión de la medida, Mollón sostuvo que “es por temas que fueron sucediendo, diferencias que hemos tenido por formas de manejo interno de cada uno de los partidos y creemos que lo más sano en este periodo es estar en otro Bloque".

“Creemos que lo más sano en este momento es que podamos tener nuestro Bloque”, dijo Mollón y sostuvo que “el reglamento nos lo permite, en ese marco lo estamos pidiendo, y vamos a seguir trabajando para sostener la institucionalidad de la Provincia”.

Alejandra Mollón afirmó además que “seguimos trabajando con el Gobernador. Es el Gobernador que lo eligió la mayoría de los ciudadanos por lo cual somos muy respetuosos de las instituciones y ahí vamos a estar nosotros trabajando”, y agregó que “creemos que es lo más sano desde el punto de vista legislativo”.

Trabajo Legislativo en el recinto

Sobre la labor legislativa dentro del recinto, la Diputada sostuvo que “hay temas que lo vamos a seguir trabajando conjuntamente. No estamos rompiendo filas, lo que estamos haciendo es separar nuestros trabajos y me parece que es lo más sano”.

Vamos a estar trabajando juntos lo que haya que trabajar juntos”, agregó.

Alejandra Mollón adelantó que todavía no hubo una respuesta desde Presidencia de la Legislatura sobre el pedido del nuevo Bloque, “sabemos que hay un tiempo administrativo que estamos respetando”.

“Seguramente vamos a tener una respuesta”, aseveró la Legisladora y dijo “esto es algo que lo admite el reglamento y nosotros nos manejamos bajo ese marco”, y agregó “sabemos que vamos a tener una respuesta, y seguramente será afirmativa”.

Legislatura de Jujuy.

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