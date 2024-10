Los estudiantes jujeños que se enfermaron en Carlos Paz vuelven a Jujuy

Bien arriba. Atlético San Pedro campeón del Nacional Sub 16 de vóley en Córdoba

"Nos dijeron que chicos de Jujuy tendrían Influenza, entonces intervino la doctora de la Casa de Jujuy, Verónica Serra. Ella detectó que dos tenían neumonía, el estado no era malo y estaban en condiciones de volver a la provincia. La doctora les indicó que debían volver con un médico".

Asimismo señaló que "de todos modos, había un problema, porque la empresa de turismo no quería poner ni un médico para que vuelvan en el colectivo, y según la doctora, tenían que viajar en dos colectivos: uno con los que están enfermos, y otro con los que no tienen síntomas. Así que logramos que se haga eso, este jueves salieron los que tienen síntomas y el viernes los que no".