Martín Martos, DT de Altos Hornos Zapla: "Quedó en evidencia lo que pasó"

Martos reconoció las falencias futbolísticas de su equipo, pero también subrayó las complicaciones externas que condicionaron el encuentro. “No tuvimos una buena tarde en cuanto al funcionamiento, pero quedó en evidencia lo que pasó. No logro nada contándolo porque ya está a la vista de todos” , expresó.

El entrenador remarcó: “Hablamos de levantar la cabeza y trabajar. Tenemos que pensar solo en lo futbolístico. Sabemos que la llave será complicada, pero no es imposible. Me aferro a la experiencia mía y de algunos jugadores para sacar esto adelante”, afirmó.

Polémico arbitraje

El técnico hizo hincapié en las decisiones arbitrales que afectaron directamente el desarrollo del partido. “Cada vez que intentábamos avanzar, nos frenaban. Hubo muchas tarjetas que condicionaron el juego. En el segundo tiempo nos cobran un offside cuando nuestro jugador estaba seis metros habilitado. Es muy difícil jugar así”, comentó con frustración.

A pesar de haber dialogado con el árbitro, Martos señaló que la situación no cambió su percepción. “Hablé con él, pero sigo pensando lo mismo. Aun así, no me voy a quedar con eso. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar”, subrayó.

La revancha en Palpalá

De cara al partido de vuelta, que se disputará en Palpalá sin público debido a una sanción, el entrenador confía en mostrar una mejor versión de su equipo. “El domingo enfrentaremos el partido como si fuera el más importante de nuestras vidas. Zapla puede desplegar un mejor nivel. Esta no fue nuestra mejor tarde ni nuestro techo futbolístico. Sé que podemos hacerlo mucho mejor”, aseguró.

“Nos toca trabajar toda la semana y enfocarnos en lo que debemos corregir. Tenemos 90 minutos para revertir la situación. Es difícil, pero no imposible”, enfatizó.