Moratoria previsional: 10 mil se podrían jubilar en Jujuy

El martes pasado la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción definitiva a la ley para el Plan de Pago de Deuda Previsional. Con está nueva moratoria previsional las personas que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos, puedan regularizar su deuda y acceder a la jubilación mínima. La norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y en ese momento comenzará a ser obligatoria.

El titular de la delegación provincial de Anses , Adrián Mendieta, dijo que en Jujuy son alrededor de 10 mil personas las que podrían acceder a este nuevo regimen. Si bien aún no entró en vigencia, hay un estimativo según la base de datos del organismo. Una vez que se reglamente y se inicien los trámites correspondientes habrá un número final sobre cuántas personas se puedan jubilar.

Mendieta comentó que ya hay muchas consultas en las sedes de capital, pero pide paciencia ya que aún no esta fijado todo el procedimiento. Si aconsejó que las personas que entren dentro de los parametros que fija la ley comiencen a buscar la documentación mínima para iniciar el trámite una vez que entre en vigencia. Se estima que a finales de este mes ya estará la reglamentación y se podrán solicitar los turnos para el mes de abril. El directivo adelantó que de acuerdo a la demanda y capacidad operativa se podrían destinar más turnos para este trámite. Aclaró que como todos los trámites de Anses, este será totalmente gratuito, no hay gestores y no se contactarán con los beneficiarios.