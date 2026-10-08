Nació con dientes: el sorprendente caso en Jujuy y por qué sucede

Un bebé de apenas tres días de vida fue atendido en Jujuy tras presentar una condición poco frecuente: nació con dientes . El caso fue abordado por la odontopediatra Belén Viera (MP 3106), quien visitó los estudios de Radio City y explicó por qué algunos recién nacidos presentan piezas dentarias antes de lo habitual, qué riesgos pueden existir y cuándo es necesario extraerlas.

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Durante la entrevista, la profesional mostró imágenes de una intervención que realizó a un recién nacido y aclaró que, aunque esta situación puede generar preocupación en las familias, no siempre requiere una extracción.

"Este caso en particular es un recién nacido que tenía tres días de vida y nació con dientes" "Este caso en particular es un recién nacido que tenía tres días de vida y nació con dientes"

Contó Viera, quien también trabaja en el Hospital Materno Infantil de Jujuy.

¿Por qué algunos bebés nacen con dientes?

La odontopediatra explicó que existen dos situaciones diferentes. Los llamados dientes natales son aquellos que ya están presentes al momento del nacimiento, mientras que los dientes neonatales aparecen durante el primer mes de vida.

Se trata de una condición poco frecuente que, en la mayoría de los casos, involucra piezas que forman parte de la dentición temporaria, comúnmente conocida como dientes de leche.

"Normalmente estos dientecitos pertenecen a la serie de los dientes temporarios, a los dientes de leche" "Normalmente estos dientecitos pertenecen a la serie de los dientes temporarios, a los dientes de leche"

Según detalló, esto ocurre porque el germen dentario, es decir, la estructura a partir de la cual se desarrolla el diente, se encuentra en una posición más superficial de lo habitual, lo que permite que la pieza aparezca antes de tiempo.

Sin embargo, aclaró que todavía no se conoce con certeza por qué se produce esta alteración en el desarrollo.

El caso atendido en Jujuy y por qué decidió extraer los dientes

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la entrevista fue el procedimiento realizado a un bebé de apenas tres días de vida.

Viera explicó que, en ese caso particular, decidió extraer las piezas porque presentaban una movilidad importante y podían representar un riesgo para el recién nacido.

"Este era un caso que tenía mucha movilidad y es por eso que decidí extraerlo, pero no todos los dientes neonatales o natales son para extracción", aclaró.

La especialista señaló que muchos de estos dientes tienen raíces poco desarrolladas o directamente carecen de ellas, por lo que pueden encontrarse escasamente sujetos a la encía.

Esta situación puede generar complicaciones, entre ellas el riesgo de que la pieza se desprenda y sea aspirada por el bebé.

También pueden producirse lesiones en la lengua o en los labios, dificultades para alimentarse y molestias durante la lactancia.

"Siempre se tiene que evaluar, siempre se tiene que controlar, siempre se tiene que ver el riesgo-beneficio" "Siempre se tiene que evaluar, siempre se tiene que controlar, siempre se tiene que ver el riesgo-beneficio"

¿Qué pasa si se extrae un diente de leche al nacer?

Otra de las dudas planteadas durante la entrevista estuvo relacionada con el desarrollo posterior de la dentición del bebé.

Viera explicó que, cuando se extrae uno de estos dientes y pertenece a la dentición temporaria, es probable que no vuelva a aparecer otra pieza de leche en ese mismo lugar.

Por eso, tanto los bebés que conservan estos dientes como aquellos que necesitan una extracción deben mantener controles odontopediátricos durante su crecimiento.

"Son bebés que siempre van a estar en contacto con nosotros, con algún odontopediatra", explicó.

En algunos casos, el seguimiento puede incluir la utilización de aparatos destinados a mantener el espacio y acompañar el desarrollo de las estructuras bucales.

Respecto de la intervención, explicó que suele tratarse de un procedimiento rápido cuando la pieza presenta mucha movilidad y escaso desarrollo radicular. De todas maneras, la extracción debe realizarse con una evaluación clínica previa y las precauciones correspondientes a la edad del recién nacido.

La experiencia de Belén Viera en el Hospital Materno Infantil de Jujuy

Durante la entrevista, la odontopediatra Belén Viera (MP 3106) también fue consultada sobre si era la primera vez que atendía una situación de estas características en la provincia.

La profesional aseguró que ya tuvo la oportunidad de intervenir en varios casos debido a su trabajo en el Hospital Materno Infantil.

"Yo atiendo varios casos. Tengo la suerte de estar en el Materno Infantil" "Yo atiendo varios casos. Tengo la suerte de estar en el Materno Infantil"

Según explicó, cuando los profesionales del hospital detectan un recién nacido con dientes, realizan una interconsulta para evaluar su situación y determinar si corresponde conservar las piezas o extraerlas.

Aunque reconoció que se trata de una condición que sorprende a muchas personas, señaló que su experiencia profesional le permitió conocer y atender distintos casos en Jujuy.

Incluso comentó que decidió compartir uno de los procedimientos en sus redes sociales y que la publicación despertó una gran curiosidad entre los usuarios.

Qué deben hacer los padres si su bebé nace con dientes

Finalmente, Viera hizo especial hincapié en la importancia de transmitir tranquilidad a las familias, especialmente a las madres que atraviesan los primeros días posteriores al parto.

La especialista explicó que es habitual que aparezcan dudas relacionadas con los cuidados durante el embarazo, aunque aclaró que esta condición no debe atribuirse a una conducta de la madre.

"Siempre aparece la culpa: ¿qué hice en el embarazo?, ¿qué comí?, ¿qué no hice?, ¿qué no me cuidé?", comentó.

En ese sentido, remarcó que no existe motivo para responsabilizar a los padres y que lo fundamental es realizar una consulta profesional.

Cuando el diente se encuentra firme, no genera lesiones y permite que el bebé se alimente correctamente, puede optarse por conservarlo y realizar controles periódicos.

Por el contrario, si presenta movilidad excesiva, provoca heridas o implica un riesgo para el recién nacido, el odontopediatra puede indicar su extracción.

La odontopediatra Belén Viera (MP 3106) insistió en que cada situación debe evaluarse individualmente y que el acompañamiento profesional es fundamental para garantizar la salud bucal desde los primeros días de vida.