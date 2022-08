Hoy te pedimos dibujar la esperanza en nuestros rostros, danos la gracia de tu aliento eterno, cobíjanos con tu brillante Sol, guíanos en la noche de nuestras vidas con la luz de las estrellas y la sabia luna, acompáñanos en nuestro viaje visionario por medio del sueño sagrado y los tambores de luz.

Hoy te pedimos regresar las fuerzas de tempestad a su sitio, te pedimos calmar las aguas turbias, aquietar el fuego interno. Que tu sabia inteligencia se lleve muy dentro nosotros aquello que pulula y exacerba en exceso creando caos.

Hoy te pedimos que nos acompañes en la curación de nuestro cuerpo y espíritu. Tú que eres sabia haz de nosotros tus hijos instrumento de salvación, hoy te pedimos que tu manto de luz nos purifique y sane las heridas y errores de nuestro pasado, te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestro sendero de luz.

pachamama 22 (3).jpg Oración a la Pachamama.

Querida Pachamama te glorificamos por tus flores, tus fragancias, la abundancia de tus alimentos y las aguas que hemos de beber. En agradecimiento te brindo mis sensibles prédicas, te rindo culto, te hablo en meditación y silencio, siempre muy presente estás en mis plegarias.

Querida Pachamama, me comprometo a limpiar mis pasos errados, mis equivocados pensamientos y desleales actitudes, me comprometo en beber del río sano, en curar mis hermanos los animales y proteger los bosques, hoy me comprometo a dar alimento al pobre y quién estira la mano.

En ti nuestra vida nace, crece y reposa, en ti nuestra vida se enciende y se apaga. Somos tu luz, somos tu cuerpo, tu espíritu. Con solemnidad llegaré a ti convertido en polvo cuando mejor lo decidas. Munay Pachamama, Munay, ¡MUNAY!.

-La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra.

-Ella no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella.

-Eres tierra, enraízate, construye, da. Eres agua, llora, limpia, fluye. Eres aire, se calmo, enfocado, decidido. Eres fuego, quema, ilumina, enciende.

-La Pachamama me calienta, la Madre Tierra me alimenta. Feliz día Pacha de mi alma.

-La Tierra es nuestra Madre, nuestra Vida y nuestra Libertad.

-¿Cuál es la historia de la Pachamama y cómo surge la tradición?

-También adoremos a la Pacha sin contaminarla

-Cómo enseñarles a los niños a cuidar la "Madre Tierra"

-Buscan erradicar la matanza de animales para ofrendar a la Pachamama

-¿Cuáles son las ofrendas que hay que brindarle a la Pachamama?