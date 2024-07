Pagarán un bono de $50.000 en Jujuy: a quiénes está destinado

El Gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, dispuso el pago de un bono extraordinario de 50 mil pesos. Este monto será abonado el próximo 13 de julio a capacitadores laborales e instructores no formales

La Secretaría de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales informó que el bono tiene carácter no remunerativo y no bonificable. Esta disposición apunta a brindar un apoyo económico adicional a quienes desempeñan un rol fundamental en la formación y capacitación en la provincia.

El funcionario aclaró que se trata de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo no bonificable, que alcanza a los agentes estatales cuyos haberes netos ley no superen la suma de $850.000, quedando excluidos de la medida el personal del poder Judicial y los funcionarios.

