Crítica.. Patricia Gutiérrez: "Jayat no tiene capacidad para gobernar Libertador"

Patricia Gutiérrez criticó la gestión de Oscar Jayat Patricia Gutiérrez criticó la gestión de Oscar Jayat

“Dijo (Oscar Jayat) que tiene que reducir personal, pero a Libertador le falta gente para dar el servicio básico a los barrios, que son responsabilidad del estado”, marcó Gutiérrez y agregó que “Jayat no tiene la capacidad gobernar, tiene una pésima gestión hace dos periodos y la sensación del pueblo es que no está legitimado por el voto”.

El futuro de Libertador

Gutiérrez afirmó que “si antes con recursos no pudo gobernar, hoy sin plata está paralizado por el miedo y hace recortes”, marcó la integrante del Concejo. “Hay que buscar la forma para evitar el recorte en los sectores más bajos”, subrayó.

“No tenemos ninguna expectativa con Jayat, es pésima la gestión y seguirá haciendo nada, porque no hizo nada, no hay obras de envergadura en la ciudad”, y aclaró que el nuevo hospital “es una obra de la provincia. No puso una moneda”.

“Calculo que terminará su gestión como la empezó, haciendo nada. Sé que nos va a ir mal, porque ya nos fue mal estos ocho años”, puntualizó. “No está formado en la administración pública y por eso lo primero que hace es recortar. Es un gran ´nadador´, no hizo nada por Libertador”, aseguró.

Patricia Gutiérrez – Concejal de Libertador “Jayat no tiene capacidad para gobernar”