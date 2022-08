En ese sentido, dijo que el Concejo Deliberante incorporó tres concejales y agregó: "Quedó uno porque su título fue impugnado y eso estuvo en la Comisión de (Asuntos) Institucionales para que pueda evaluar los motivos de la impugnación y garantizar el debido derecho a defensa al denunciado, que era el señor Rojas. Luego de haber obtenido las pruebas correspondientes, por reglamento interno corresponde que el Concejo en 30 días se expida a a través de una decisión".

Intromisión de la Justicia en el Concejo Deliberante TJ.mp4

La denuncia del concejal de Perico

Según indicó Cardozo, cuando se cumplieron cumpla los 30 días y el Concejo se encontraba en plena sesión, "el Poder Judicial otra vez se entrometió dictando una medida judicial y ordenando al Concejo que no trate el despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales". Sobre esa situación, agregó: "Eso es otra intromisión del Poder (Judicial) porque sí o sí el Concejo tiene días y plazos fijados por reglamento interno".

"Pasado un tiempo, el Superior Tribunal de Justicia, encontrándose un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento interno procede a enviar las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación Penal que, sin hacer las verificaciones del caso, termina imputando a cinco concejales y también a dos ciudadanos que nada tienen que ver. Los endilgó de concejales y los imputó para que tengan que defenderse de estas situaciones", dijo Cardozo.

"Nosotros denunciamos públicamente la intromisión del Poder Judicial porque no puede existir un concejal que se haya presentado a ser candidato en Perico con domicilio en San Pedro de Jujuy y que votó y fue verificado y comprobado por el Tribunal Electoral en las elecciones de 2021, de 2019, de 2017, de 2015 y de 2013", dijo y agregó: "Eso significa que no cumple con el artículo 33 de la Carta Orgánica que dice que, para ser concejales de la Municipalidad de Perico, deben estar inscriptos en el padrón electoral municipal, ser elector y tener 5 años de residencia. En la Constitución Provincial, en el artículo 184, inciso 4, también en la categoría Municipales, dice que para ser concejales las personas deben estar inscriptos en el padrón y tener una residencia mínima de dos años".

Asimismo, agregó: "Es esta la situación que los concejales de Perico manifestamos nuestro repudio y rechazo a la intromisión del Poder Judicial que, no conforme de ello y aunque ya pasaron más de 8 meses, no resuelve. Muy por el contrario, dictó una medida de no innovar para que el Concejo se abstuviera de completar el cuerpo deliberativo que integran 8 concejales. Hoy hay 7 y el Concejo Deliberante no dice que la banca de la UCR debe ser anulada".

Las imputaciones a los concejales

"La imputación es de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de desobediencia judicial", dijo Cardozo. "El cumplimiento es imposible porque los concejales estamos entre la espada y la pared".

"El conflicto de poderes lo genera el Poder Judicial y hoy se ve envuelto en una situación grave: que los legisladores, por cumplir su deber y defender la cara orgánica municipal y la Constitución, hoy estén imputados".