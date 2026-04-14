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14 de abril de 2026 - 20:19
Jujuy.

Política tributaria y recaudación: anunciaron un paquete de medidas fiscales

Entre las medidas anunciadas figuran exenciones en Ingresos Brutos, adhesión al SUT y fiscalización en grandes predios comerciales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Diputado Guido Luna.

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En ese marco, el diputado provincial Guido Luna sostuvo que “el Ejecutivo provincial apuesta a una estrategia que combina el alivio de la carga impositiva con un enfoque de fiscalización racional, marcando una clara distancia de los modelos punitivos tradicionales y de la retórica puramente discursiva”.

Beneficios fiscales y alivio para contribuyentes

Según explicó el legislador, el plan se apoya en “una serie de incentivos concretos que apuntan directamente al bolsillo del contribuyente”. Entre las medidas destacadas mencionó “la exención de 12 meses en Ingresos Brutos para aquellos que se inscriban de forma espontánea (vigente hasta fines de 2026) y un beneficio histórico del 100% de exención para la industria manufacturera”.

Además, remarcó que para los pequeños contribuyentes “la simplificación administrativa es la clave” y recordó que “Jujuy adhirió al Sistema Único Tributario (SUT), permitiendo que los monotributistas abonen Ingresos Brutos y Monotributo nacional en un solo trámite”.

Luna también aseguró que “esta reducción de la presión fiscal se realiza mediante instrumentos normativos reales” y afirmó que eso “se diferencia de las estrategias de comunicación de otros sectores políticos que carecen de sustento legal y técnico”.

En ese punto, lanzó una crítica política y expresó: “Gobernar no es publicar placas en Instagram al estilo libertario que no se le cae ni una idea”.

Fiscalización en ferias y centros comerciales

Por otra parte, el diputado señaló que “la Dirección Provincial de Rentas inició un despliegue sin precedentes en los principales núcleos comerciales de Jujuy”. En esa línea, hizo referencia a los operativos realizados en predios feriales de gran movimiento, como “La Saladita, Cooperativa Frutihortícola, feria 20 de Junio, Copacabana y Big Mall en San Salvador, Perico y Monterrico”.

Sobre esos procedimientos, advirtió que “el enfoque de estos procedimientos no es la clausura inmediata” y explicó que se trabaja “bajo la premisa de que el objetivo es estimular la formalización y no castigar al informal”.

Finalmente, detalló que “los inspectores realizan relevamientos, colocan obleas identificatorias y notifican plazos para la regularización” y subrayó que “el objetivo es garantizar la competencia leal y proteger a quienes cumplen”.

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