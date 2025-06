¿Por qué está mal visto parar y descansar cuerpo y mente?

Parar y descansar, cada uno a su manera está bien

Tendemos a glorificar la cultura “ocupado”, donde estar abrumadoramente atareado se considera una insignia de honor, en lugar de algo que deberíamos intentar reducir y gestionar. De hecho, muchos incluso nos sentimos culpables por priorizar el descanso, a pesar de que nuestro cuerpo y nuestra mente realmente lo necesitan.

"Aprender a darnos una pausa no es algo fácil, en el entrenamiento en mindfulness trabajamos mucho sobre eso, aprender a darnos tiempo, a frenar para poder arrancar…El descanso no es lo opuesto al éxito, es su combustible. Si no paramos por elección, nuestro cuerpo y mente nos van a obligar a parar por necesidad. Empecemos a valorar más la pausa que la productividad. No por hacer más somos más. A veces, hacer menos… también es avanzar" comentaba la licenciada.