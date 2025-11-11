Precio de los pasajes a los principales destinos de Jujuy: valores actualizados

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo , muchos jujeños comienzan a planificar escapadas hacia los principales destinos turísticos de la provincia. En ese marco, desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy se dieron a conocer los valores actualizados de los pasajes de colectivo hacia distintas localidades, tanto de los Valles como de la Quebrada.

Entre los destinos más elegidos por su cercanía y tranquilidad se encuentran Los Alisos, El Carmen y San Antonio , ideales para quienes buscan descansar sin recorrer grandes distancias.

Estos lugares ofrecen actividades al aire libre, campings y espacios recreativos, convirtiéndose en alternativas accesibles para pasar el fin de semana.

Para quienes prefieren disfrutar de los paisajes quebradeños, los destinos de Maimará, Tilcara y Humahuaca se presentan como las opciones más elegidas.

Los valores de los pasajes hacia estas localidades son:

Maimará: $7.200

Tilcara: $8.300

Humahuaca: $12.400

Debido al fin de semana largo, se espera un incremento en la demanda de boletos hacia estas zonas, reconocidas por su oferta gastronómica, ferias artesanales y la calidez de su gente.

Tilcara. Tilcara.

Recomendaciones para viajar

Desde la Terminal de Ómnibus se recomienda adquirir los pasajes con anticipación, especialmente para los destinos turísticos más concurridos. Además, se recuerda verificar los horarios de salida de cada empresa, ya que pueden variar según la afluencia de pasajeros.

Con estos precios actualizados, tanto residentes como turistas podrán organizar sus viajes con mayor previsión y disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la provincia de Jujuy durante este nuevo fin de semana largo.