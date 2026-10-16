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16 de octubre de 2026 - 08:53
Jujuy.

Realizarán tareas de mantenimiento en Ruta 66 por lo que piden circular con precaución

EJESA informó que realizará trabajos en ruta 66, entre el Acceso Sur y Palpalá. Solicitan a los conductores reducir la velocidad y respetar la señalización.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Trabajos de mantenimiento sobre ruta 66 - Imagen generada con IA&nbsp;

Trabajos de mantenimiento sobre ruta 66 - Imagen generada con IA 

La empresa EJESA informó sobre tareas de mantenimiento de la infraestructura eléctrica en un sector de la Ruta Nacional 66, entre el Acceso Sur y Palpalá. Los trabajos fueron anunciados para el viernes 9 de octubre, de 8:30 a 13:30, y requieren medidas especiales de precaución por parte de quienes circulen por la zona.

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Durante las intervenciones, está prevista la presencia de personal técnico y vehículos operativos en las inmediaciones de la calzada. Por este motivo, la empresa solicitó a los automovilistas prestar especial atención al transitar por el sector, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores.

Qué sector de Ruta 66 estará afectado por los trabajos

Según el comunicado de EJESA, las tareas de mantenimiento se desarrollarán sobre la Ruta Nacional 66, específicamente en el tramo comprendido entre el Acceso Sur y la ciudad de Palpalá.

La intervención forma parte de las acciones de conservación de la infraestructura eléctrica que realiza la distribuidora en distintos sectores de la provincia.

La empresa advirtió que, durante el desarrollo de las tareas, habrá equipos técnicos y vehículos destinados a los trabajos cerca de la ruta, por lo que resulta fundamental mantener una conducción responsable.

El comunicado no informa cortes totales de tránsito ni interrupciones en el suministro eléctrico vinculadas con estas tareas.

Recomendaciones para circular por Ruta 66

Ante la presencia de trabajadores y vehículos operativos, EJESA difundió una serie de recomendaciones destinadas a quienes deban transitar por este tramo:

  • Reducir la velocidad al aproximarse a la zona de intervención.

  • Respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal autorizado.

  • Mantener una distancia prudente de los vehículos y equipos utilizados para el mantenimiento.

  • Evitar maniobras bruscas y adelantamientos riesgosos cerca del área de trabajo.

  • Circular con especial atención para prevenir accidentes.

Desde la empresa remarcaron que respetar las medidas de seguridad es fundamental para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la Ruta Nacional 66.

EJESA pidió colaboración a los conductores

La distribuidora eléctrica agradeció la comprensión de la comunidad y solicitó colaboración durante la ejecución de las tareas de mantenimiento.

Asimismo, recordó que la señalización preventiva y las indicaciones del personal deben respetarse para evitar situaciones de riesgo en las inmediaciones de los trabajos.

Estas intervenciones tienen como finalidad mantener la infraestructura eléctrica, mientras que las recomendaciones apuntan a garantizar condiciones seguras para quienes circulan por uno de los corredores viales que conecta San Salvador de Jujuy con Palpalá.

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