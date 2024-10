Reclamo universitario: este lunes tomarán el Rectorado de Jujuy

"Vamos a ser un grupo grande los que iremos a tomar el Rectorado. La toma se entiende como una acción de protesta pacífica, y la idea es que dure 24 horas", agregó Flores.

Recordemos que la semana pasada los estudiantes marcharon por las calles del centro y aclararon que "la toma es teórica, práctica, técnica, científica y crítica. Esto significa que no estamos suspendiendo las actividades, sino que las estamos continuando. Los compañeros tuvieron parciales y clases normales, y los profesores que quisieron se sumaron a las clases públicas, mientras que quienes no estaban en las aulas no interfirieron".

Los gremios universitarios convocaron un nuevo paro nacional

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes del país, convocó a un nuevo paro nacional para el 17 de octubre, así como una semana de lucha que comenzará el 21 de octubre.

En un comunicado, afirmaron: "El Frente Sindical ha decidido profundizar el plan de lucha ante la falta de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional".

El reclamo salarial sigue siendo un eje central en las discusiones sobre el Presupuesto 2025. Hasta el momento, el Gobierno implementó aumentos de manera unilateral, sin llegar a acuerdos con los gremios. Por esta razón, exigen "una paritaria que reconozca la especificidad de los trabajadores universitarios y ofrezca una solución a la grave situación salarial".

Además del paro nacional del 17 de octubre, se convocó a una semana de lucha a partir del lunes 21. Antes de ello, el martes se llevará a cabo una reunión con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los Centros de Estudiantes de todo el país, con el objetivo de "mantener la unidad del frente universitario y acordar un marco de acción programático".