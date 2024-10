Estudiantes toman la Facultad de Filosofía y Letras y la de Psicología

La forma de llevar a cabo cada actividad tendrá características específicas en cada institución. Los responsables de la sede de Puan comunicaron que “a partir de lo resuelto en la multitudinaria asamblea estudiantil del día de hoy, la Facultad se encuentra tomada por les estudiantes con motivo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario” y que estarán “atentas al cuidado del patrimonio” de la casa de estudios y “al resguardo de les docentes, no docentes y estudiantes”.

La decisión fue tomada este lunes por la noche en las asambleas que se llevaron a cabo en ambas sedes.

Coincidieron, además, en que el estado de las casas de estudio es “preocupante” y que “nos reafirma en nuestra exigencia a los diputados y diputadas” a ratificar la Ley de Financiamiento Universitario.

Clases al aire libre en Puán

En Puán, se llevarán a cabo clases públicas al aire libre a lo largo de todo el día. También, “se garantizará que aquellas materias que necesiten dictarse en espacios específicos puedan acceder a un aula”, informaron. Los estudiantes instaron a “la participación de docentes, no docentes, estudiantes y graduados en esta jornada de lucha y visibilización ante estos ataques sin precedentes”.

Y señalaron que, si no se anula el veto, organizarán cacerolazos en diversas localidades de Buenos Aires y llamarán a una nueva asamblea el miércoles 16 a las 18 horas.

Habrá clases públicas abiertas y las autoridades aseguraron que mantendrán el cuidado de las instalaciones.

En la Facultad de Psicología, el centro de estudiantes comunicó que se trata de una “toma simbólica”, en la que se llevará a cabo el “pleno funcionamiento” de la institución, actividades de visibilización, “facultad y aulas abiertas”, “parciales con normalidad” y clases públicas.

En la Facultad de Veterinarias, la agrupación estudiantil ha convocado a un “ruidazo” a las 12, que partirá del Pabellón Central de la Facultad de Agronomía hacia Veterinarias. A partir de las 14, se iniciará la toma, que incluirá un acampe en esa sede. La jornada de visibilización seguirá durante la noche con una choripaneada en apoyo al Hospital Laura Bonaparte, que el Gobierno ha decidido cerrar, y el miércoles se movilizarán hacia el Congreso.

En la Facultad de Ciencias Sociales, ayer se llevaron a cabo clases públicas durante toda la jornada, y este martes a las 13 se llevará a cabo un “semaforazo” y ruidazo en la avenida 9 de Julio. En la Facultad de Ciencias Exactas, a las 12 se desplegará una bandera que dice “Defendamos la Ciencia y la Educación” sobre el Puente Lugones, y a las 17 tendrá lugar una asamblea intergremial.

Las tomas en apoyo a la legislación son el paso previo a la movilización que se hará mañana en Congreso.

El mismo debate, en torno a si continuar con tomas, vigilias u otras formas de manifestación, se está llevando a cabo en diversas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad de Comahue.

La discusión voto a voto en el Congreso

A medida que aumenta la tensión en las universidades, la atención se centrará mañana en la Cámara de Diputados, donde se discutirá el veto de Milei que fue publicado el jueves anterior en el Boletín Oficial. Este lunes se informó que el PRO optó por respaldar la iniciativa promovida por la Casa Rosada, aunque expresó críticas hacia el Gobierno. En un comunicado emitido esta tarde, el espacio liderado por Mauricio Macri afirmó: “Habiendo pasado diez meses de gestión, el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa”.

Independientemente del enfrentamiento, el respaldo del PRO es una elección crucial para lograr los aproximadamente 85 a 87 votos, según el total de diputados presentes, que el oficialismo requiere para evitar que la Cámara baja rechace la decisión del jefe de Estado con dos tercios y persista en la norma original.

La modalidad de cada acción tendrá sus particularidades en cada establecimiento.

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados presentaba opiniones encontradas, las cuales se hicieron evidentes durante el fin de semana. El ex presidente intentó armonizar las diferentes posturas de cara a la sesión programada para el miércoles que viene.

Macri llevó a cabo una reunión por Zoom con Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. También participaron Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo, junto a otros referentes de la agrupación. Además, se unió temporalmente Alejandro Finocchiaro, diputado nacional y exministro de Educación, para ofrecer explicaciones técnicas sobre la ley universitaria. Aunque se evaluó permitir que cada legislador elija su voto según su criterio, finalmente prevaleció la decisión mayoritaria de continuar respaldando al gobierno.

En Puán habrá durante todo el día clases públicas abiertas en la calle.

Desde el oficialismo, recibieron con entusiasmo el comunicado de sus aliados parlamentarios habituales, aunque adoptaron una postura cautelosa sobre lo que podría ocurrir más adelante en el recinto. “Somos bilardistas, nosotros jugamos los 90 minutos del partido”, resumió a Infobae una fuente cercana a la cúpula libertaria.

No obstante, el Gobierno, mediante Luis "Toto" Caputo, afirmó que si no logran los votos necesarios en el recinto, las autoridades nacionales acudirán a la Justicia. Esto se debe a que la normativa no especifica de dónde se obtendrán los recursos para cubrir ese gasto que no estaba contemplado en el Presupuesto.