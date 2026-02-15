domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 19:37
Fútbol.

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el clásico de La Plata por el Torneo Apertura

Gimnasia y Estudiantes igualaron 0-0 en el Juan Carmelo Zerillo por la fecha 5 del Torneo Apertura. Hubo varias chances, pero faltó el gol.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 este domingo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en una nueva edición del clásico de La Plata por la fecha 5 del Torneo Apertura. El partido tuvo ritmo, llegadas y momentos intensos, pero ninguno pudo romper el cero.

El duelo comenzó con ambos equipos buscando protagonismo, y con el correr de los minutos aparecieron las primeras situaciones claras. En una de las más peligrosas para Gimnasia, Manuel Panaro llegó al fondo y Fernando Muslera evitó el gol por duplicado.

Del otro lado, Estudiantes también tuvo una chance enorme antes del descanso: Cristian Medina quedó mano a mano, Nelson Insfrán respondió y, en el rebote, Enzo Martínez salvó sobre la línea tras el remate de Fabricio Pérez.

El quiebre que no fue: las chances del segundo tiempo

En el complemento, el Pincha volvió a acercarse y Gimnasia también tuvo espacios. La jugada más comentada quedó del lado visitante: Guido Carrillo entró solo por el segundo palo y, con el arco de frente, tiró la pelota afuera.

Con el correr de los minutos, el clásico se hizo más cortado, con amonestaciones y cambios, pero sin precisión en el último toque. Finalmente, el árbitro Yael Falcón Pérez marcó el final con el 0-0 sellado.

Cómo quedan y lo que viene

Con este empate, Estudiantes quedó con 9 puntos en el cuarto lugar de la Zona A, a dos del líder Vélez, y en la próxima fecha recibirá a Sarmiento en el interzonal. Gimnasia, en tanto, suma 7 puntos, marcha sexto en la Zona B y visitará a Gimnasia de Mendoza en su próximo interzonal.

