viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 09:40
Maltrato animal.

Rescataron en Ledesma a un caballo que estaba abandonado y lastimado

El caballo estaba con múltiples lesiones y heridas y en total estado de abandono. Lo encontraron en un sector del barrio 24 de Mayo en la ciudad de Ledesma.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Efectivos del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 4 intervinieron en el rescate de un caballo que se encontraba en estado de abandono y con múltiples lesiones en un sector del barrio 24 de Mayo, en Ledesma.

Operativo de rescate

Tras recibir la denuncia sobre la presencia del equino herido, el personal policial se dirigió al lugar y, tomando los recaudos necesarios para no empeorar su estado, procedió a trasladarlo hasta la dependencia.

El procedimiento fue realizado con cuidado y utilizando los medios adecuados para garantizar la seguridad tanto del animal como de los intervinientes.

Atención veterinaria y tratamiento

Una vez en la base del Cuerpo de Caballería, el caballo fue revisado por el Médico Veterinario de la Policía, quien constató las lesiones y dispuso un estricto tratamiento para su recuperación. El animal quedó bajo observación permanente, con el objetivo de mejorar su estado de salud en los próximos días.

Investigación sobre el abandono

Si bien hasta el momento no trascendieron datos sobre los responsables del abandono, las autoridades recordaron que el maltrato y abandono animal están penados por ley, e instaron a la comunidad a denunciar cualquier situación similar para garantizar la protección de los animales.

