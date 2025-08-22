Restablecieron el servicio de luz en San Salvador de Jujuy: qué pasó en zona sur

La empresa distribuidora de energía de la provincia, EJESA, había informado que durante la mañana de este viernes se produjo un corte en la línea de Media Tensión a la altura del Mercado de Abasto, lo que había generado la interrupción del suministro eléctrico en diferentes sectores de la capital jujeña.
Sin embargo, después de casi tres horas, se normalizó el servicio en todo el sector afectado.
Barrios y organismos que había sido afectados
Las zonas sin servicio incluyen el Corralón municipal, el Mercado de Abasto, las oficinas de SUSEPU y el barrio San Francisco de Álava. Desde la compañía indicaron que se trabaja para restituir el servicio lo antes posible.
Recomendaciones a los usuarios
Mientras duren los trabajos, se solicita a los vecinos de las zonas afectadas:
