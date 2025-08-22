Restablecieron el servicio de luz en San Salvador de Jujuy: qué pasó en zona sur

EJESA informó que un sector de zona sur está sin luz: que pasó y cuándo volverá el servicio

La empresa distribuidora de energía de la provincia, EJESA, había informado que durante la mañana de este viernes se produjo un corte en la línea de Media Tensión a la altura del Mercado de Abasto, lo que había generado la interrupción del suministro eléctrico en diferentes sectores de la capital jujeña.

Sin embargo, después de casi tres horas, se normalizó el servicio en todo el sector afectado.

corte de luz ejesa.jpg Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador Barrios y organismos que había sido afectados Las zonas sin servicio incluyen el Corralón municipal, el Mercado de Abasto, las oficinas de SUSEPU y el barrio San Francisco de Álava. Desde la compañía indicaron que se trabaja para restituir el servicio lo antes posible.

Recomendaciones a los usuarios Mientras duren los trabajos, se solicita a los vecinos de las zonas afectadas:

Desconectar electrodomésticos sensibles para evitar daños cuando se normalice el servicio.

Hacer un uso racional del agua, ya que algunas bombas de provisión pueden verse comprometidas por la falta de energía.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa distribuidora.

