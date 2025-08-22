viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 10:47
Servicio.

Restablecieron el servicio de luz en San Salvador de Jujuy: qué pasó en zona sur

EJESA dio a conocer que después de casi tres horas, se normalizó el servicio de la luz en la zona sur de San Salvador de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
EJESA informó que un sector de zona sur está sin luz: que pasó y cuándo volverá el servicio

EJESA informó que un sector de zona sur está sin luz: que pasó y cuándo volverá el servicio

La empresa distribuidora de energía de la provincia, EJESA, había informado que durante la mañana de este viernes se produjo un corte en la línea de Media Tensión a la altura del Mercado de Abasto, lo que había generado la interrupción del suministro eléctrico en diferentes sectores de la capital jujeña.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Importante.

Nuevo comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy
EJESA.
Jujuy.

Comunicado de EJESA sobre los cortes de luz: sectores normalizados

Sin embargo, después de casi tres horas, se normalizó el servicio en todo el sector afectado.

corte de luz ejesa.jpg
Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador

Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador

Barrios y organismos que había sido afectados

Las zonas sin servicio incluyen el Corralón municipal, el Mercado de Abasto, las oficinas de SUSEPU y el barrio San Francisco de Álava. Desde la compañía indicaron que se trabaja para restituir el servicio lo antes posible.

Recomendaciones a los usuarios

Mientras duren los trabajos, se solicita a los vecinos de las zonas afectadas:

  • Desconectar electrodomésticos sensibles para evitar daños cuando se normalice el servicio.

  • Hacer un uso racional del agua, ya que algunas bombas de provisión pueden verse comprometidas por la falta de energía.

  • Mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa distribuidora.

