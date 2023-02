Además aseguró que esto puede impactar con más intensidad en aquellos que no realizan actividad física ya que no están tan fortalecidos en la parte muscular. "Cargando con mucho peso hace que la espalda empiece a desviarse. Cualquier mochila de uso escolar está bien y hay que tener en cuenta que se la suba lo más alto posible", añadió.

El peso tiene que estar sobre la columna alta y no en la zona lumbar, debe estar montada sobre la espalda, comentó y remarcó que es importante que los docentes tengan en cuenta que no deben llevar muchos útiles todos los días, "que no lleven manuales que no ocupan, que lleven solamente lo que van a usar".

1550083502437Ninos-escuela-Ilustrativa-1-1140x815.jpg Es importante que los niños usen de forma correcta la mochila para cuidar la salud de su espalda.

La importancia de la actividad física

Asimismo es muy recomendable que los chicos hagan actividad física, "sea cual sea el deporte es necesario para fortalecer la espalda. Hay muchos que no hacen nada, están acostados todo el día con el celular y cuando se le carga la espalda se lesionan", afirmó.

Fasola además explicó que en los casos de las mochilas con rueditas hay que tener en cuenta que estén a la altura necesaria y no causen que se tengan que inclinar, "que el agarre no cause que se desbalanceen", agregó.

Por último mencionó que "es importante los padres que hablen con los docentes para que nos les pidan llevar todos los materiales todos los días para que no carguen tanto peso ya que eso terminará dañando la columna".

Los principales problemas que pueden llegar a tener son alteraciones como la escoliosis o cifosis que ocurren cuando los chicos están encorvados hacia adelante por la fuerza que deben hacer.

Recomendaciones para el uso correcto de la mochila