Uno de los temas en cuestión era el horario de ingreso de los establecimientos. En ese sentido comentó que "los alumnos entrarán a las 7.30 de la mañana.

Convocatoria para dar inglés

Desde la semana que viene se hará la convocatoria para la sala de nivel primario para que los alumnos puedan tener inglés de primer a séptimo grado. En este sentido la Ministra comentó que habrán alternativas por el faltante de docentes en dicha curricula, convocando a estudiantes avanzados del último año del profesorado de inglés.

"No sólo en esa hora pueden hacer sus prácticas sino que también se les pagará un salario como docente", destacó.

Comentarios en las redes

El anuncio no cayó muy bien ya que apenas publicado, muchos padres comentaban el no estar de acuerdo, por cuestiones como levantarse más temprano a dejar a los chicos al colegio, “para qué más horas en la escuela y no para el tiempo libre”, entre otros que se fueron repitiendo en las publicaciones.

La ministra al respecto reveló que no se le dará lugar al cambio y que la estrategia se va a llevar adelante siendo ya un hecho en las escuelas.

Uno de los puntos por los cuales se decidió aumentar este tiempo extendido fue por los resultados que largaron las evaluaciones nacionales tanto de matemática como de lengua, con el objetivo de fortalecer los contenidos y el aprendizaje.