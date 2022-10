ALEJANDRO MARENCO - Sec. Seguridad Vial de Jujuy

Así funcionará el sistema

El scoring nacional cuenta con 20 puntos para cada conductor o conductora que cuente con la Licencia Nacional de Conducir. Cuando se pierdan por primera vez los 20 puntos asignados por infracciones de tránsito acumuladas, el conductor quedará inhabilitado para conducir por 60 días.

En el caso que ocurra por segunda vez, el plazo aumentará a 120 días, y por tercera, 180 días. A partir de ese número, el sistema prevé la duplicación sucesiva del tiempo, informó el Ministerio de Transporte a través de un comunicado.

Cómo se recuperan los puntos

Para el recupero de puntos, los automovilistas deberán efectuar cursos de seguridad vial, mientras que los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual. Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, el conductor recibirá nuevamente el saldo de puntos.

Las infracciones más penadas

Las penas más graves son por correr carreras no autorizadas en la vía pública, las llamadas picadas, y por conducir alcoholizado. Otra infracción muy sancionada es conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida, todas con un descuento de 20 puntos.

Scoring en Argentina.jpg Scoring en Argentina

Circular sin la revisión técnica obligatoria sacará cuatro puntos, al igual que circular sin haberse colocado el cinturón de seguridad. Otras infracciones que quitarán puntos son circular con licencia de conducir vencida; circular en moto sin casco; no respetar semáforos (todas con cinco puntos); no respetar los límites de velocidad quitará entre cinco y diez puntos, y conducir bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes sacará diez 10 puntos.

Semana trágica

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy confirmó en su reporte semanal del 3 al 9 de octubre, que se registraron 10 muertes por siniestros viales. En total hubo 49 hechos de tránsito en diferentes puntos de la provincia, sobre todo durante este reciente fin de semana largo.

Marenco lamentó estas cifras que se conocieron en estas horas, y dijo que las consecuencias nefastas se dan por las inconductas al conducir, y subrayó que esto “nos debe interpelar como sociedad por las vidas que se pierden”.

“Es necesario reformular el Código Procesal Penal”

El funcionario destacó que en Jujuy la justicia hace cumplir las penas con cárcel efectiva para quienes son responsables de accidentes fatales con acusaciones de dolo eventual, y recalcó que “es necesario avanzar en reformular el Código Procesal Penal de la Nación para cambiar la figura penal”.

“En Argentina la mayoría de los accidentes de tránsito están ligados a la alta velocidad y a conducir con alcohol en sangre”, dijo y marcó la importancia de la ley de Alcohol Cero que se aplica en Jujuy y en otras pocas provincias del país.

Llega el scoring a Jujuy (Foto ilustrativa) (1).jpg Comienza a aplicarse el scoring a Jujuy (Foto ilustrativa)

“Nosotros no descansamos, trabajamos los 365 días del año las 24 horas”, indicó, pero pidió “cambiar el pensamiento, el paradigma y la conducta propia, porque si no hay un mejor comportamiento al conducir, no mejorará el promedio de 60 hechos viales por semana”, y puntualizó que “falta apego a cumplir con las normas. Hay mucha violencia vial”, cerró.