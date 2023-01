Siniestro vial: un auto volcó en Avenida Savio

Accidente Avenida Savio.jpg Siniestro vial: un vehículo volcó y quedó dado vuelta sobre Avenida Savio en la madrugada de este sábado.

Afortunadamente no se registraron víctimas fatales y solo se produjeron daños materiales. Lo llamativo del hecho es que, según declaró el conductor del Renault, vio a quien manejaba el auto Suzuki salir por sus propios medios y salir corriendo de la escena hacia la Avenida Almirante Brown. Sin embargo, en este vehículo también iba una persona más, del lado del acompañante, que quedó dentro del mismo sola. En minutos llegó al lugar personal policial de la seccional número 31 del barrio Coronel Arias, como así también de Seguridad Vial de la provincia y del SAME que asistieron a las personas y realizaron las pericias correspondientes. Aun no se conoce la identidad de la persona que se dio a la fuga.