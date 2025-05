Solidaridad con 4 perros que pueden ser "sacrificados si no consiguen un hogar"

Actualmente, la voluntaria tiene alrededor de 35, entre adultos y cachorros. Cada uno con una historia en particular y con la esperanza de tener otra familia que les de una nueva oportunidad ya que la voluntaria no puede tenerlos a todos en su vivienda.

Además de buscar que los adopten a los que ella tiene en su casa y a los otros 4, necesita de forma urgente que le donen alimentos y fondos para que reciban atención veterinaria. Ella sostiene este loable acto a pulmón, con sus propios recursos.

Para aportar con la tarea solidaria de Kasandra pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3885755061.

perros.jpg Kasandra y su tarea de solidaridad con perros abandonados.

En ese sentido, le comentó que "muchas personas no adoptan cuando los perritos crecen y son adultos, tampoco les brindan los cuidados necesarios. Entonces me voy quedando con ellos y los rescato. Yo hago esto sola, no pertenezco a ninguna fundación y ayudo en la medida que la gente me ayuda".

"La gente no entiende que el tema de la castración es muy importante para evitar la superpoblación de animales en la vía pública", añadió.