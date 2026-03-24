Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Jujuy marchó por el 24 de marzo

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Instituciones vinculadas a los Derechos Humanos, familiares de desaparecidos, organizaciones sociales y vecinos conmemoran este martes con una marcha y diversas actividades, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en San Salvador de Jujuy.

Memoria. Marchan con una bandera bordada con los nombres de los 145 desaparecidos en Jujuy

Dictadura. Día de la Memoria por la Verdad y Justicia: actividades en Jujuy a 50 años del golpe de Estado

La concentración se realizó desde las 15 en el Parque de la Memoria, ubicado en la ciclovía. Antes del inicio de la movilización hubo un acto, y luego la columna comenzó a avanzar hacia Plaza Belgrano, donde está previsto el acto principal de la jornada con la participación de distintos sectores.

Este 24 de marzo se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

En este 2026, la jornada tiene una carga especial porque se cumplen 50 años del golpe de Estado, por lo que la convocatoria en Jujuy sumó una fuerte participación de organismos de Derechos Humanos, familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos y ciudadanos que se acercaron a marchar.

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

La bandera con los nombres de los desaparecidos de Jujuy

Uno de los elementos más significativos de la movilización fue la presencia de una bandera bordada con los nombres de los desaparecidos de Jujuy.

En el marco de una actividad nacional, este martes también se marcha en Plaza de Mayo con una bandera que reúne los nombres bordados de todos los desaparecidos durante la dictadura. Desde Jujuy se envió un lienzo con los nombres de las víctimas de la provincia.

Además, los organismos de Derechos Humanos jujeños confeccionaron dos banderas: una fue enviada a Buenos Aires para la movilización nacional y la otra acompaña la marcha de este martes en la capital jujeña. La propuesta busca visibilizar la memoria de cada una de las víctimas y acompañar, desde la provincia, la conmemoración nacional por el Día de la Memoria.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

"La memoria no retrocede"

En el marco de la marcha y las actividades realizadas en San Salvador de Jujuy, Canal 4 recogió los testimonios de Inés Peña, Sara Velázquez y Mirta Mamani, voces ligadas desde hace décadas a la lucha por los delitos de lesa humanidad.

Inés Peña resumió el significado de este nuevo 24 de marzo con una definición contundente: “Estos 50 años significa que la memoria no retrocede, la memoria es persistente y la memoria continúa”.

image Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Durante la entrevista con Canal 4, remarcó que siguen vigentes los tres pilares que sostienen cada conmemoración: “Memoria, seguimos con los conceptos de memoria, verdad y justicia”. Y explicó el sentido de cada uno: “Memoria, para saber qué pasó con nuestros desaparecidos de hace 50 años atrás. Verdad, para que nos digan la verdad, el destino final de ellos. Y justicia, para que haya justicia y podamos llevar a los represores al banquillo de los acusados”.

Sara Velázquez también compartió una reflexión atravesada por la historia personal y colectiva de décadas de lucha. “Para nosotros mucho, porque ya estamos llegando a una edad avanzada las dos”, dijo al hablar del peso que tiene esta fecha para quienes sostuvieron durante años el reclamo por los crímenes de la dictadura.

Velázquez advirtió que, a pesar del paso del tiempo, todavía no hubo arrepentimiento de quienes cometieron el genocidio. “Se nos ha negado, hasta el día de hoy no se han arrepentido aquellos que han cometido el genocidio”, sostuvo. Y agregó: “Nosotros decimos que perdonamos, pero en realidad uno perdona cuando ve arrepentimiento. Entonces creemos que no es posible usar la palabra perdón hasta que no se arrepientan de lo que han hecho”.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

La voz de los familiares también estuvo presente en la jornada. Mirta Mamani, sobrina de Hugo Julián Luna, habló con Canal 4 y resumió el significado de la fecha como “50 años de memoria” y también como “50 años de lucha, 50 años de dolor de los familiares”.

En su testimonio recordó a los seres queridos desaparecidos, torturados y asesinados durante la dictadura. Además, aportó una historia personal marcada por la búsqueda y la recuperación de restos. Contó que los restos de Hugo Julián Luna hoy están inhumados en Purmamarca, luego de haber sido hallados en un cementerio del Partido de la Costa, en Buenos Aires.

“Después de tantos años, el equipo de antropología forense se hizo presente para realizar estudios, análisis a la familia y nos entregaron los restos de Hugo”, relató.

La agenda por la memoria sigue en Jujuy

Las actividades por los 50 años del golpe de Estado continuarán este 25 de marzo a las 10 con la presentación del libro Tumbaya en la memoria, de Josefina Mamani, en la plaza central de Tumbaya.

Además, el 28 de marzo a las 15 se realizará en Mariano Moreno y Veytes, en el barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy, la jornada “A 50 años del golpe: Cultura y Derechos Humanos”, con la propuesta “Arte y memoria en tu barrio, grafiteando memoria por la verdad y la justicia”.

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Una fecha para sostener la memoria colectiva

Cada 24 de marzo se realizan en todo el país vigilias, actos y movilizaciones para mantener viva la memoria colectiva, exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad y reafirmar el “Nunca Más”.

En Jujuy, la marcha de este 2026 se desarrolla en un contexto especial, marcado por el 50° aniversario del inicio de la dictadura y por una agenda que busca recordar a las víctimas, transmitir la historia y fortalecer el compromiso democrático.