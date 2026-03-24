Marcharán con una bandera bordada con los nombres de los 145 desaparecidos en Jujuy

Bandera por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Bandera por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Este 24 de marzo se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , una fecha que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976. En 2026, además, la jornada tiene una carga especial porque se cumplen 50 años del golpe de Estado.

Memoria. A 50 años del golpe de Estado, los 145 desaparecidos de Jujuy: la lista completa

Dictadura. Día de la Memoria por la Verdad y Justicia: actividades en Jujuy a 50 años del golpe de Estado

En San Salvador de Jujuy, la marcha central será hoy a las 15 en el Parque de la Memoria, ubicado en la ciclovía. Desde allí partirá la movilización hacia Plaza Belgrano, donde se realizará el acto principal con la participación de distintos sectores.

En el marco de una actividad nacional, este martes en Plaza de Mayo se marchará con una bandera que reúne los nombres bordados de todos los desaparecidos durante la dictadura. Desde Jujuy se envió un lienzo con los nombres de los desaparecidos de la provincia.

Además, los organismos de Derechos Humanos jujeños confeccionaron dos banderas: una fue enviada a Buenos Aires para la movilización nacional y la otra será llevada hoy en la marcha de Jujuy.

image La bandera bordada.

La iniciativa busca visibilizar la memoria de cada una de las víctimas y acompañar, desde la provincia, la conmemoración nacional por el Día de la Memoria.

En se marco, Organismos de DD.HH Jujuy brindó una conferencia y destacó que "una vez que enviamos esa bandera decidimos hacer una para Jujuy, también queríamos visibilizar la edad de los desaparecidos en nuestra provincia. La mayoría tenía 21,22,23 y hay un menor de 16 años", recordaron.

image Bandera con los nombres de los desaparecidos.

"Nos admira su juventud y compromiso con lo que hacían, eso nos contagiaron. Queremos mostrar a la sociedad la lucha de los 30.000 compañeros, los 145 desaparecidos. Hubo mucha entrega de nuestras compañeras bordando", añadieron.

Iris Ortiz, coordinadora de "Bordando Memoria", habló con Canal 4 y señaló que "es una fecha triste y dolorosa. Son 145 compañeros desparecidos, todavía seguimos preguntándonos donde están, donde se encuentran los restos. Hay gente que sabe, que nos digan porque los llevaron, que les hicieron".

"Los militares tuvieron la oportunidades de un juicio, nuestros compañeros no", dijo y agregó que "nos juntamos para bordar cada uno de los paños, hicimos los 145, no queremos que falte ninguno. Éramos alrededor de 50 personas e hicimos dos banderas, una para Buenos Aires y otra para Jujuy".

Embed - IRIS ORTIZ -Grupo "Bordando Memoria" - Bandera bordada con los nombres de los 145 desaparecidos

Las actividades de hoy 24 de marzo en Jujuy

Además de la movilización central en la capital, habrá actividades en otros puntos de la provincia.

Desaparecidos en Jujuy. Desaparecidos en Jujuy.

En Libertador General San Martín, a las 9:30, se realizará la Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia. La convocatoria será desde el monolito de las y los detenidos-desaparecidos, sobre Ruta 34, hasta la plaza central.

image

A la misma hora, en Purmamarca, se hará un homenaje y ofrenda floral en la tumba de Hugo Julián Luna, víctima de los vuelos de la muerte, en el cementerio local. Luego, a las 10, se concretará la señalización del lugar donde vivió Marina Vilte, en Lavalle Nº 205.

También a las 10 está prevista la Marcha de los Pañuelos Blancos en Guerrero, con concentración en la entrada del pueblo. Después, a las 11, se realizará un acto en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de esa localidad.

Desaparecidos en Jujuy. Desaparecidos en Jujuy.

La agenda sigue en Tumbaya y barrio Coronel Arias

Las actividades por los 50 años del golpe seguirán el 25 de marzo a las 10 con la presentación del libro Tumbaya en la memoria, de Josefina Mamani, en la plaza central de Tumbaya.

Además, el 28 de marzo a las 15 se desarrollará en Mariano Moreno y Veytes, en el barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy, la jornada “A 50 años del golpe: Cultura y Derechos Humanos”, con la propuesta “Arte y memoria en tu barrio, grafiteando memoria por la verdad y la justicia”.

Una fecha para sostener la memoria colectiva

marcha dia de la memoria (1).jpg Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Cada 24 de marzo se realizan en todo el país vigilias, actos y movilizaciones para mantener viva la memoria colectiva, exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad y reafirmar el “Nunca Más”.

En este 2026, al cumplirse 50 años del inicio de la dictadura, la conmemoración vuelve a tener una dimensión especial en Jujuy, con una agenda que busca recordar a las víctimas, transmitir la historia y fortalecer el compromiso democrático.