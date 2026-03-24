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24 de marzo de 2026 - 12:05
Jujuy.

Día de la Memoria: marcha de los Pañuelos Blancos en Guerrero

Familiares y organismos de Derechos Humanos marcharon en Guerrero en una jornada cargada de memoria y reclamo de justicia, al cumplirse 50 años de la dictadura.

Por  Judith Girón
Familiares y organismos de Derechos Humanos marcharon en Guerrero
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Marcharon en Guerrero para recordar a los desaparecidos en el Día de la Memoria

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La localidad de Guerrero fue escenario de la marcha por la memoria, verdad y justicia

Uno de los momentos centrales de la jornada se vivió en Guerrero, donde desde las 10 de la mañana se realizó la tradicional Marcha de los Pañuelos Blancos, con concentración en la entrada del pueblo. Allí, organismos de Derechos Humanos marcharon portando una bandera con los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy, como símbolo de memoria colectiva. Una de estas banderas fue enviada a Buenos Aires, mientras que la otra acompañó la movilización local.

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En guerrero marcharon con la bandera que lleva los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy

En guerrero marcharon con la bandera que lleva los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy

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En guerrero marcharon con la bandera que lleva los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy

En guerrero marcharon con la bandera que lleva los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy

Posteriormente, a las 11, se llevó a cabo un acto en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Guerrero, un sitio emblemático para la memoria en la provincia. La jornada continuará con otras actividades en distintos puntos, incluyendo la movilización central en San Salvador de Jujuy.

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Óscar Alfaro, familiar de desaparecido e integrante de organismos de Derechos Humanos

Óscar Alfaro, familiar de desaparecido e integrante de organismos de Derechos Humanos

Día de la Memoria con marcha de familiares de desaparecidos en Guerrero

En diálogo con Canal 4, Óscar Alfaro, familiar de desaparecido e integrante de organismos de Derechos Humanos, destacó: “Cuando marchamos desde abajo, desde donde comienza el pueblo hasta acá, lo que hacemos es recordar el recorrido de nuestros compañeros. Pero ellos vinieron atados, amordazados. Aquí los torturaron, los mataron y los desaparecieron”, expresó.

Alfaro remarcó además la importancia de sostener los reclamos de memoria, verdad y justicia: “Son los testimonios de lo que acá ocurrió. A la justicia le decimos que fueron delitos de lesa humanidad. Seguimos impulsando los juicios y también la búsqueda de los restos de nuestros compañeros”.

Asimismo, valoró la participación de distintos sectores en la jornada: “Hay gente de gremios, organizaciones sociales y espacios políticos. Esperamos que por la tarde la convocatoria sea aún mayor, porque cuando decimos ‘Nunca Más’, es para que esto no le pase a nadie”.

MARCHA DE PAÑUELOS BLANCOS EN GUERRERO

Cada 24 de marzo, en todo el país, se realizan vigilias, actos y movilizaciones para mantener viva la memoria colectiva, exigir justicia y fortalecer la democracia. En este 2026, a medio siglo del golpe, la conmemoración adquiere una dimensión especial en Jujuy, donde la memoria sigue siendo una construcción activa y colectiva.

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