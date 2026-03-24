Familiares y organismos de Derechos Humanos marcharon en Guerrero Marcharon en Guerrero para recordar a los desaparecidos en el Día de la Memoria

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura militar, en la provincia de Jujuy se lleva adelante una intensa agenda de actividades para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso democrático.

Embed - Día de la Memoria: marcha de los Pañuelos Blancos en Guerrero La localidad de Guerrero fue escenario de la marcha por la memoria, verdad y justicia Uno de los momentos centrales de la jornada se vivió en Guerrero, donde desde las 10 de la mañana se realizó la tradicional Marcha de los Pañuelos Blancos, con concentración en la entrada del pueblo. Allí, organismos de Derechos Humanos marcharon portando una bandera con los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy, como símbolo de memoria colectiva. Una de estas banderas fue enviada a Buenos Aires, mientras que la otra acompañó la movilización local.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 11.19.24 En guerrero marcharon con la bandera que lleva los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy WhatsApp Image 2026-03-24 at 11.10.21 En guerrero marcharon con la bandera que lleva los nombres bordados de personas desaparecidas en Jujuy Posteriormente, a las 11, se llevó a cabo un acto en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Guerrero, un sitio emblemático para la memoria en la provincia. La jornada continuará con otras actividades en distintos puntos, incluyendo la movilización central en San Salvador de Jujuy.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 11.23.04 Óscar Alfaro, familiar de desaparecido e integrante de organismos de Derechos Humanos Día de la Memoria con marcha de familiares de desaparecidos en Guerrero En diálogo con Canal 4, Óscar Alfaro, familiar de desaparecido e integrante de organismos de Derechos Humanos, destacó: “Cuando marchamos desde abajo, desde donde comienza el pueblo hasta acá, lo que hacemos es recordar el recorrido de nuestros compañeros. Pero ellos vinieron atados, amordazados. Aquí los torturaron, los mataron y los desaparecieron”, expresó.

Alfaro remarcó además la importancia de sostener los reclamos de memoria, verdad y justicia: “Son los testimonios de lo que acá ocurrió. A la justicia le decimos que fueron delitos de lesa humanidad. Seguimos impulsando los juicios y también la búsqueda de los restos de nuestros compañeros”. Asimismo, valoró la participación de distintos sectores en la jornada: “Hay gente de gremios, organizaciones sociales y espacios políticos. Esperamos que por la tarde la convocatoria sea aún mayor, porque cuando decimos ‘Nunca Más’, es para que esto no le pase a nadie”. MARCHA DE PAÑUELOS BLANCOS EN GUERRERO Cada 24 de marzo, en todo el país, se realizan vigilias, actos y movilizaciones para mantener viva la memoria colectiva, exigir justicia y fortalecer la democracia. En este 2026, a medio siglo del golpe, la conmemoración adquiere una dimensión especial en Jujuy, donde la memoria sigue siendo una construcción activa y colectiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.