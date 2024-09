Un sector de choferes nucleados en UTA movilizaron en Capital

Sergio Lobo, Secretario General de la UTA Jujuy, dijo que “desde el primer día habíamos apelado a la intervención de los poderes para que esto no se extienda”.

Sobre los motivos de este 7mo día de paro, Lobo indicó que “esta medida de acción directa es por la deuda salarial atrasada por parte de los empresarios del transporte que a hoy ya asciende a más de 2 millones de pesos por cada uno. Si tomamos en cuenta que somos alrededor de 1500 trabajadores, es una fortuna que teóricamente las empresas deberían haber volcado porque siguieron recibiendo los aportes provinciales”, detalló.

Embed - Paro de transporte: marcha de la UTA en Jujuy

Qué va a pasar si no llegan a un acuerdo

El Secretario General de UTA dijo que los empresarios “no quieren avanzar en el pago de los salarios de los trabajadores. Sabemos que las empresas tienen fondos suficientes. Convocamos a las autoridades, pero nos sentimos abandonados no sólo por el municipio sino también por la Secretaría de Trabajo”.

Cabe recordar que mañana a las 15hs se reanuda la reunión tras pasar a un cuarto intermedio en donde el objetivo será tratar de destrabar el conflicto para que los usuarios del servicio puedan volver a hacer su vida con normalidad.

La palabra de los usuarios

En diálogo con la gente, pudimos recaban algunos testimonios de personas que dependen del transporte urbano para molivizarse.

Un joven oriundo de Humahuaca se vio afectado por esta medida ya que llegó a San Salvador, pero no sabía en qué trasladarse hacia la nueva terminal por lo que no había transporte: “Yo que soy estudiante esto me perjudica bastante, tengo que pagar mucho más para moverme en otro tipo de transporte”.

Otra mujer dijo: “Me sorprendí con esta marcha, esto nos complica a todos, pero hay que ver a quién se le va a dar solución primero”.

Finalmente, la esposa de uno de los choferes manifestó su punto de vista: “En primer lugar yo le quiero pedir mil disculpas a los usuarios porque entendemos esta situación. Pero hay que ponerse en el lugar de los choferes también. No llegamos a fin de mes, no tenemos obra social y no se pude estar así”, sostuvo.

Marcha de trabajadores de la UTA Marcha de trabajadores de la UTA