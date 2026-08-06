Una familia jujeña peregrinó en honor a la Virgen de Copacabana

En el marco de las celebraciones patronales, una familia jujeña volvió a protagonizar una emotiva peregrinación en honor a la Virgen de Copacabana y al Santísimo Salvador, patrono de San Salvador de Jujuy. La tradición, que se transmite de generación en generación, estuvo acompañada por trajes típicos y música de Bolivia.
Iván, uno de los integrantes de la familia, contó que la devoción nació con su abuela y que, con el paso de los años, fue creciendo.
"Estamos honrando a la Virgen de Copacabana y al Santísimo Salvador. Es una herencia que nos dejó mi abuela. Somos nietos y bisnietos. Siempre se suma más gente y la fe se hace más grande", expresó.
Una tradición familiar que crece cada año
Luego de participar de la misa, los fieles iniciaron la peregrinación hacia su vivienda ubicada en el barrio Belgrano, llevando las imágenes religiosas en procesión.
"Participamos de la misa y ahora hacemos la peregrinación hasta nuestra casa. Esto es mucho amor y fe. La fe todo lo puede, hay que tener mucha fe", sostuvo Iván.
Peregrinación en San Salvador de Jujuy.
El Santísimo Salvador acompaña a la Virgen
El peregrino explicó que, cada año, el Santísimo Salvador acompaña la imagen de la Virgen de Copacabana durante el recorrido por un motivo muy especial.
"Siempre llevamos al Santísimo Salvador porque tiene que acompañar a la Madre de Copacabana. Él es nuestro patrono y nada es casual. Es el día de nuestro patrono y celebramos también a la Virgen de Copacabana", afirmó.
Con banderas, trajes tradicionales y música boliviana, la peregrinación volvió a reflejar la profunda devoción que une a numerosas familias jujeñas con ambas advocaciones religiosas, en una celebración donde la fe y las tradiciones populares se mantienen vivas generación tras generación.
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