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6 de agosto de 2026 - 10:04
Jujuy.

La continuidad de las prestaciones de OSPRERA en Jujuy estarían en riesgo

Las prestaciones de salud para los afiliados de OSPRERA podrían quedar suspendidas en todos los sanatorios y clínicas de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
osprera

Las prestaciones de salud para los afiliados de OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina) podrían quedar suspendidas en todos los sanatorios y clínicas de la provincia de Jujuy.

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Esta situación se debería a la falta de pago de prestaciones médicas ya brindadas y a deudas que la obra social mantendría desde el año 2024.

La eventual medida obedecería exclusivamente al prolongado incumplimiento de pago por parte de la obra social, lo que imposibilitaría continuar sosteniendo la atención sin la correspondiente cobertura económica.

De concretarse esta situación, más de 20.000 afiliados, entre titulares y familiares, podrían quedar sin acceso a prestaciones médicas en toda la provincia.

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