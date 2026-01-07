miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 17:05
Simulacro.

Volcán: realizarán este jueves un ejercicio de evacuación parcial

Este jueves realizarán en Volcán un ejercicio de evacuación parcial ante la hipótesis de un posible desastre natural.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Realizarán un ejercicio de evacuación parcial en Volcán (Foto ilustrativa)

Realizarán un ejercicio de evacuación parcial en Volcán (Foto ilustrativa)

Este jueves 8 de enero se realizará un ejercicio de evacuación parcial en Volcán ante posibles emergencias o desastres naturales, con la intención de medir el tiempo de respuesta de los organismos de asistencia ante este tipo de situaciones.

El operativo comenzará a las 10 horas. Recomendaron a los habitantes de esa localidad, seguir las instrucciones de los organismos de emergencias, evacuar cuando suene la alarma y sobre todo conservar la calma en todo momento.

Pidieron respetar los protocolos de evacuación, señalización y cartelería, los sistemas de alarma comunitaria, recursos y vehículos disponibles, identificación de centros de evacuación y el relevamiento de personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Cómo será el simulacro en Volcán

Este operativo especial ante un alud, por ejemplo, pretende medir la capacidad de respuesta de los organismos y la articulación de todas las unidades de emergencia en la provincia, para poder tener como referencia cuánto tiempo demora una evacuación parcial.

Realizarán un ejercicio de evacuación parcial en Volcán (Foto ilustrativa)
Realizarán un ejercicio de evacuación parcial en Volcán (Foto ilustrativa)

Realizarán un ejercicio de evacuación parcial en Volcán (Foto ilustrativa)

El primer llamado va a ser de la empresa Los Tilianes, de la Calera, donde ellos van a articular y van a dar a conocer que se está produciendo un alud. Serán ellos quienes deban dar aviso a la seccional para poder activar el protocolo.

Se alertará al comisionado municipal, quien avisará a todas las unidades de emergencia de la provincia. Lo que se pretende es saber cuánto demoran tanto las unidades de San Salvador de Jujuy y también los bomberos voluntarios de Maimará.

La Comisión Municipal de Volcán ya tiene articulados y definidos a los jefes manzaneros, quienes fueron capacitados ante una situación de emergencia. La cartelería de evacuación está colocada en las esquinas y en los postes de alumbrado público.

Hay mapas de protección contra incendios y protección de un desastre natural, además de los puntos de encuentro que son lugares seguros, como la finca Bárcena o Vialidad de la Nación, elegidos luego de estudios específicos.

Como ya no están los estudiantes en las escuelas, participará un contingente de una colonia de vacaciones. Los profesores ya tienen las directivas de hacia dónde llevar a los chicos. Todo comenzará con una alarma sonora de los Tilianes y después los replica en el primer control que tiene Gendarmería.

