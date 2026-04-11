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11 de abril de 2026 - 11:51
Jujuy.

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado: dos heridos

Un camión de transporte de caudales terminó volcado a un costado de la ruta. El accidente fue esta mañana en el acceso norte a Fraile Pintado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Volcóun camión de caudales en Fraile Pintado

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

Un camión de caudales volcó en la mañana del sábado en el acceso norte de Fraile Pintado, a la altura del kilómetro 1.230. El accidente fue informado alrededor de las 9:20, cuando la guardia de prevención de la Seccional 40 recibió un llamado telefónico.

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Al llegar al lugar, ya trabajaba personal del hospital local, que procedió al traslado de un hombre de 45 años, oriundo de Salta capital, quien se desempeñaba como custodio. También fue asistido otro trabajador de 53 años, porta valores de la misma empresa, igualmente domiciliado en la provincia de Salta.

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado
Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

Según manifestó el conductor del vehículo, el vuelco se habría producido a raíz de un desperfecto mecánico que provocó la pérdida de control del rodado y el posterior vuelvo. Había solo dos pasajeros en el vehículo que salieron heridos.

El ayudante fiscal de turno, Mariano Medina, dispuso el resguardo y preservación del lugar para evitar la alteración de elementos de interés criminalístico, además de establecer una consigna policial hasta que el camión sea retirado, en presencia de un testigo de la empresa.

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado
Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado
Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

Cómo están los heridos en el vuelco de Fraile Pintado

Informaron que el custodio de 45 años presenta una herida cortante en la cabeza, por la que recibió diez puntos de sutura, y se encuentra estable. En tanto, el trabajador de 53 años permanece internado en el Hospital Oscar Orías con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano, herida cortante y pérdida de conocimiento.

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