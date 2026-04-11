Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado: dos heridos

Un camión de caudales volcó en la mañana del sábado en el acceso norte de Fraile Pintado , a la altura del kilómetro 1.230. El accidente fue informado alrededor de las 9:20, cuando la guardia de prevención de la Seccional 40 recibió un llamado telefónico.

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Al llegar al lugar, ya trabajaba personal del hospital local, que procedió al traslado de un hombre de 45 años, oriundo de Salta capital, quien se desempeñaba como custodio. También fue asistido otro trabajador de 53 años , porta valores de la misma empresa, igualmente domiciliado en la provincia de Salta.

Según manifestó el conductor del vehículo, el vuelco se habría producido a raíz de un desperfecto mecánico que provocó la pérdida de control del rodado y el posterior vuelvo. Había solo dos pasajeros en el vehículo que salieron heridos.

El ayudante fiscal de turno, Mariano Medina, dispuso el resguardo y preservación del lugar para evitar la alteración de elementos de interés criminalístico, además de establecer una consigna policial hasta que el camión sea retirado, en presencia de un testigo de la empresa.

Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado Volcó un camión de caudales en Fraile Pintado

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Cómo están los heridos en el vuelco de Fraile Pintado

Informaron que el custodio de 45 años presenta una herida cortante en la cabeza, por la que recibió diez puntos de sutura, y se encuentra estable. En tanto, el trabajador de 53 años permanece internado en el Hospital Oscar Orías con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano, herida cortante y pérdida de conocimiento.