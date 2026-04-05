Junior vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores

El duelo entre Junior y Palmeiras correspondiente a la fecha 1 del grupo F se disputará en el estadio Jaime Morón León desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 8 de abril.
El visitante domina el historial del campeonato: acumula 4 victorias de los últimos 4 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de abril, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 2019, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Palmeiras.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Ramírez.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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