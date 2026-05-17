Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Sporting Cristal y Junior se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo miércoles 20 de mayo desde las 23:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores.

Así llegan Junior y Sporting Cristal En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores Junior viene de caer por 0 a 1 frente a Cerro Porteño. Ha empatado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 1 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores Sporting Cristal perdió ante Palmeiras por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 victorias y 1 derrota. Logró convertir 5 goles y le han encajado 6.

El último mano a mano en este certamen fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal se llevó la victoria por 2 a 0. Los coleros del grupo tienen que levantar su nivel para no quedar al margen de la disputa por avanzar de etapa. Sp. Cristal es tercero con 6 puntos. El Tiburón está último y solo logró cosechar 1 unidad. Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Junior en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fecha y rival de Sporting Cristal en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Junior y Sporting Cristal, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.