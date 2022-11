Polémica.. La bronca del Kun Agüero con la AFA por no dejarlo ir a la concentración El ex delantero de la Selección argentina, Kun Agüero, expresó toda su bronca contra la AFA ya que aún no recibió autorización para ver a sus ex compañeros en la concentración.





Sergio Kun Agüero, emblemático ex delantero de la Selección Argentina, explotó porque aún no recibió autorización para a ver a sus ex compañeros en la concentración, en la previa al debut del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022.

Detalles El ex delantero de la Selección argentina, Kun Agüero, expresó toda su bronca contra la AFA. Twitter La bronca del Kun Agüero con la AFA: los motivos Durante un stream, el Kun Agüero expresó que “no pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro”.

En ese sentido, reiteró que “es rara la situación” considerando que hasta hace un año era parte del conjunto nacional. “Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA”, afirmó.