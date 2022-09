La estatua de Daniel Valencia se exhibirá en la Liga Jujeña

El intendente Raúl Jorge junto a los ex jugadores Daniel Valencia y Mario Lobo.

El Intendente capitalino Raúl Jorge estuvo presente en el estadio de Talleres de Córdoba donde se llevó a cabo el homenaje al jujeño ex campeón del mundo del '78 Daniel “Rana” Valencia , mostrando la escultura del jugador que prontamente será trasladada a Jujuy.

image.png Estatua Daniel Valencia.

En palabras al jujeño ex campeón del mundo, "Queremos hacer un homenaje desde la ciudad y el gobierno a un hombre que está entre las 500 personas del mundo que han podido levantar la Copa del Mundo, nos llena de orgullo que un jujeño haya logrado esa proeza futbolística".

Recuerdos y valores

En su visita a la capital cordobesa y a la boutique de Talleres, hizo referencia a los valores que tuvo Valencia con su club. “Sirvió también para que los cordobeses revaloricen esa decisión, hoy en Talleres de Córdoba es un gran ídolo".

Contextualizando, Daniel Valencia rechazó la oferta del Real Madrid por quedarse en el matador cordobés. "Me querían llevar, Amadeo Nuccetelli me preguntó si quería ir y dije que no", sostuvo el "Rana" en una nota con Cadena 3.

En estos momentos Daniel es mananger, trabaja con las inferiores del club de primera y tiene un gran valor para todo el fútbol de la docta y del país.

image.png Daniel Valencia con la 10 deTalleres de Córdoba.

De esta manera, Valencia de 66 años, recibirá así un merecido homenaje a su trayectoria deportiva en el mes de noviembre recordando como dato de color que fue dirigido en sus comienzos por Hugo “Cid “Conde jugando en su paso por el fútbol junto a otros niños que formaron parte de la historia del fútbol jujeño, como los hermanos Carrillo, Valencia y Palacios, entre otros.