La inestabilidad llegó para quedarse: cómo va a estar el fin de semana en Jujuy

La inestabilidad climática se instaló en Jujuy y, según el pronóstico de Meteored, las lluvias seguirán presentes durante los próximos días. Para este fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre, se esperan precipitaciones, abundante nubosidad y temperaturas que se mantendrán por debajo de los 20°C en San Salvador de Jujuy.

SMN. Jujuy pasó los 36°C: cuándo bajan las temperaturas y llegan las lluvias

Clima. El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

El panorama tampoco cambiará demasiado con el inicio de la próxima semana, ya que las probabilidades de lluvia continuarán siendo elevadas y las jornadas estarán acompañadas por un ambiente fresco.

De acuerdo con Meteored, el sábado 10 de octubre será una jornada fría e inestable en la capital jujeña. La temperatura máxima alcanzará apenas los 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 8°C.

Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas

La probabilidad de precipitaciones será del 90%, con una acumulación estimada de 3,8 milímetros de lluvia durante el día.

Además, se prevén vientos de entre 11 y 31 kilómetros por hora, por lo que las condiciones estarán lejos de mejorar para quienes tengan actividades programadas al aire libre.

Domingo con lluvias, pero con una leve mejora de la temperatura

Para el domingo 11 de octubre, el pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará, aunque se espera un pequeño cambio en las temperaturas.

La máxima llegará a los 16°C, mientras que la mínima será de apenas 6°C, por lo que las primeras horas del día podrían sentirse especialmente frías.

En cuanto a las precipitaciones, Meteored indica una probabilidad del 60%, con una acumulación estimada de 3,8 milímetros. Los vientos oscilarán entre los 13 y 33 kilómetros por hora.

Si bien la posibilidad de lluvia será menor que durante el sábado, el cielo continuará mayormente cubierto y no se espera una mejora sostenida de las condiciones meteorológicas.

Las lluvias seguirán durante la próxima semana en Jujuy

El pronóstico extendido muestra que la inestabilidad no terminará con el fin de semana. Por el contrario, las precipitaciones podrían mantenerse durante varios días consecutivos.

Para el lunes 12 de octubre, feriado nacional, Meteored anticipa una probabilidad de lluvia del 90%, con una máxima de 15°C y una mínima de 7°C.

El martes 13 también presentará condiciones similares, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 14°C.

El miércoles 14 podría ser una de las jornadas con mayor acumulación de lluvia, ya que se estiman 9,9 milímetros, con una probabilidad de precipitaciones del 90%. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 8°C.

Finalmente, para el jueves 15 de octubre, el pronóstico mantiene un 90% de probabilidad de lluvia, con una máxima de 14°C y una mínima de 7°C.

Temperaturas bajas y varios días sin superar los 16°C

Uno de los aspectos más destacados del pronóstico es el descenso térmico previsto para los próximos días.

Mientras que este viernes 9 de octubre la temperatura máxima alcanzará los 17°C, el sábado se espera una caída hasta los 12°C, convirtiéndose en la jornada con la máxima más baja del período analizado.

Aunque el domingo la máxima repuntará hasta los 16°C, desde el lunes y hasta el jueves los valores se mantendrán entre los 14°C y los 15°C.

De esta manera, Jujuy atravesará varios días consecutivos de tiempo fresco, lluvias y escasa amplitud térmica durante las horas diurnas, según las previsiones para San Salvador de Jujuy.

Ante este panorama, se recomienda salir con abrigo, llevar paraguas y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes tengan actividades previstas durante el fin de semana largo.