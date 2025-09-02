martes 02 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 21:33
EE.UU.

La jueza Loretta Preska rechazó un planteo de la Argentina por el caso YPF

La jueza de Estados Unidos Loretta Preska rechazó un planteo de Argentina por YPF y le pidió que entregue información sobre sus bienes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La juezaPreska rechazó un planteo de la Argentina por el caso YPF

La jueza Preska rechazó un planteo de la Argentina por el caso YPF

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos rechazó un nuevo planteo de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, ya que el Gobierno había solicitado limitar el alcance del discovery sobre activos estatales, con el argumento de que la magistrada había desconocido jurisprudencia relevante.

Lee además
La justicia de EEUU decidirá hoy si el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones que tiene en la petrolera.
Justicia.

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones
Causa por YPF.
País.

El Gobierno advirtió que no podrá cumplir una sentencia adversa en el juicio por YPF

La defensa argentina citó el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NML Capital, que restringe la búsqueda de activos a aquellos que pueden ser ejecutables. Preska no hizo lugar al pedido y ratificó la posibilidad de avanzar con un discovery más amplio.

Esto implica un nuevo revés para el país en un litigio que sigue generando consecuencias legales y financieras desde la estatización de la petrolera en 2012. Con este fallo, la Argentina deberá enfrentar la continuidad del proceso en los tribunales neoyorquinos, donde se mantienen activas las demandas de los fondos litigantes.

YPF
YPF.

YPF.

“En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”, argumentó la magistrada.

Respecto al caso NML Capital que citó la Argentina en su fundamento, explicó que en aquel fallo la Corte Suprema de EE.UU. sostuvo que la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) no protege a un Estado de que se investiguen sus activos en el exterior para un eventual embargo.

Los argumentos de la jueza en la causa YPF

“Los hechos que fundamentan el caso República Argentina contra NML Capital son que el tribunal de distrito ordenó a las partes limitar la citación —reconociendo que la información sobre activos en Argentina no daría lugar a bienes embargables, ya que ningún tribunal argentino permitiría el embargo—, pero permitió el descubrimiento de los activos extraterritoriales de Argentina, lo cual constituyó la base de la apelación de Argentina. La Corte Suprema sostuvo que la FSIA no exime al deudor de una sentencia dictada por un Estado extranjero del descubrimiento posterior a la sentencia de información relativa a activos extraterritoriales", expuso.

La jueza explicó que los principales motivos que justifican la reconsideración son un cambio en la ley aplicable, la disponibilidad de nuevas pruebas o la necesidad de corregir un error evidente o prevenir una injusticia manifiesta:

"No se debe conceder una moción de reconsideración cuando la parte solicitante únicamente busca volver a litigar una cuestión ya decidida”, explicó la jueza y agregó que los principales motivos que justifican la reconsideración son un cambio en la ley aplicable, la disponibilidad de nuevas pruebas o la necesidad de corregir un error evidente o prevenir una injusticia manifiesta:

“Dado que la Corte ya consideró la decisión de la Corte Suprema en el caso República Argentina c. NML Capital, Ltd., y los argumentos de la República son solo un intento de ‘dar una segunda oportunidad’, se deniega la solicitud de reconsideración de la República”, concluyó Preska.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones

El Gobierno advirtió que no podrá cumplir una sentencia adversa en el juicio por YPF

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió la orden de entregar las acciones

Juicio por YPF: Irlanda desestimó la ejecución del fallo y Argentina refuerza su defensa

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El Vejigazo fue el inicio de la FNE.
Detalles.

Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel