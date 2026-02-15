domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 14:21
Romance.

La sorpresa de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el Día de los Enamorados

Lionel Messi sorprendió a su esposa con un oso gigante y flores multicolores en la intimidad de su hogar.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La sorpresa de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el Día de los Enamorados

La sorpresa de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el Día de los Enamorados

Lionel Messi celebró el Día de los Enamorados con un gesto romántico hacia Antonela Roccuzzo en su casa de Miami. El futbolista eligió un oso de peluche gigante y un ramo de rosas de distintos colores. Antonela mostró el regalo en redes sociales. El hecho ocurrió el 14 de febrero y generó miles de reacciones entre seguidores de la pareja.

Lee además
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones.  
Farándula.

Las fotos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en vacaciones: el romántico posteo
El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi.
Deportes.

Roger Federer elogió a Lionel Messi al hablar del último Mundial: ¿Qué dijo?

La publicación se viralizó en pocas horas y sumó comentarios de fanáticos de Argentina y del exterior, atentos a cada detalle de la vida del capitán de la Selección.

Un San Valentín íntimo en Miami

La celebración tuvo lugar puertas adentro, lejos de eventos públicos. Messi optó por un detalle clásico y colorido. El regalo incluyó rosas blancas, rojas y amarillas, dispuestas en un florero transparente.

En la imagen que compartió Antonela se observa el oso de gran tamaño apoyado sobre un sillón, junto al ramo. La empresaria acompañó la postal con un emoji de corazón rojo, sin agregar texto adicional.

La escena reflejó un clima familiar y reservado, en línea con el perfil que ambos mantienen en fechas especiales.

Repercusión en redes sociales

La publicación alcanzó miles de “me gusta” y comentarios en cuestión de minutos. Seguidores destacaron el gesto y la historia de la pareja, que comenzó en Rosario y continúa en Estados Unidos.

Las palabras clave como “Lionel Messi San Valentín”, “regalo de Messi a Antonela” y “Día de los Enamorados en Miami” se posicionaron entre las búsquedas más frecuentes vinculadas al futbolista.

El capitán argentino atraviesa una etapa deportiva en el fútbol estadounidense mientras sostiene una fuerte presencia digital junto a su familia.

El gesto de Ciro que sumó ternura

La celebración también incluyó un detalle familiar. Ciro, el hijo menor del matrimonio, le entregó a su madre un dibujo con varios corazones y los nombres de los integrantes de la familia.

La imagen del obsequio infantil circuló entre seguidores y medios digitales, que resaltaron el costado íntimo del festejo.

Messi y Antonela comparten de manera ocasional momentos personales en redes, sobre todo en fechas significativas.

El gesto de Ciro

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las fotos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en vacaciones: el romántico posteo

Roger Federer elogió a Lionel Messi al hablar del último Mundial: ¿Qué dijo?

Lionel Messi podría llegar al fútbol argentino en 2027

Se lesionó Lionel Messi: qué le pasó y cuánto tiempo estará sin jugar

Luciano Castro: se filtró su primera foto en un centro terapéutico

Las más leídas

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía video
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy video
Atención.

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Las comparsas de Purmamarca y Palpalá disfrutaron de los desentierros del carnaval 2026 video
Festejos.

Las comparsas de Purmamarca y Palpalá disfrutaron de los desentierros del carnaval 2026

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con56 años de historia
Fiesta.

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con 56 años de historia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel