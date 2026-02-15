La sorpresa de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el Día de los Enamorados
Lionel Messi celebró el Día de los Enamorados con un gesto romántico hacia Antonela Roccuzzo en su casa de Miami. El futbolista eligió un oso de peluche gigante y un ramo de rosas de distintos colores. Antonela mostró el regalo en redes sociales. El hecho ocurrió el 14 de febrero y generó miles de reacciones entre seguidores de la pareja.
La publicación se viralizó en pocas horas y sumó comentarios de fanáticos de Argentina y del exterior, atentos a cada detalle de la vida del capitán de la Selección.
Un San Valentín íntimo en Miami
La celebración tuvo lugar puertas adentro, lejos de eventos públicos. Messi optó por un detalle clásico y colorido. El regalo incluyó rosas blancas, rojas y amarillas, dispuestas en un florero transparente.
En la imagen que compartió Antonela se observa el oso de gran tamaño apoyado sobre un sillón, junto al ramo. La empresaria acompañó la postal con un emoji de corazón rojo, sin agregar texto adicional.
La escena reflejó un clima familiar y reservado, en línea con el perfil que ambos mantienen en fechas especiales.