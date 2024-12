Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial de Jujuy realizó un balance del año 2024 e hizo referencia a las expectativas que tiene ese sector para lo que se viene: "Fue un año muy desafiante para todos los argentinos, en particular para el sector industrial", le comentó a TodoJujuy.com.

"Hay que darle condiciones de competitividad a las instituciones locales, sobre todo a las jujeñas que están haciendo un gran esfuerzo porque estamos lejos de los puertos, ya no tenemos logística, no tenemos caminos y tenemos altas tasas. Hemos hecho un gran esfuerzo para cuidar nuestra mano de obra ya que no han habido despidos producto de la crisis que sufrió la Argentina", añadió.