Liga de Quito vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 1 de la Copa Libertadores, LDU Quito juega ante São Paulo el jueves 18 de septiembre. El duelo se disputa desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Casa Blanca.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2020, y Liga de Quito lo ganó por 4 a 2.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.
