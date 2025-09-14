Atlético San Pedro se consagró bicampeón de la Copa Jujuy

Este domingo por la tarde, en el estadio 23 de Agosto, Atlético San Pedro se consagró campeón de la Copa Jujuy 2025 tras derrotar por 2 a 1 a Monterrico Sur.

El Millonario abrió el marcador desde el vestuario, a los 2': después de un córner y un remate de Gurrieri que el arquero llegó a desviar, apareció Alexis Franco solo por atrás para convertir de cabeza.

A los 31' los sureños iban a responder empatando el partido tras una linda contra que encabezó el Potro Lozano, la pelota le quedó a Esteban Benavidez que de afuera del área la colocó al palo derecho del arquero.

En el último suspiro del partido, después de que el árbitro adicione 6 minutos, apareció Lucas Lucero que se sacó de encima a dos jugadores de Monterrico Sur y sacó un potente disparo que dejó sin chances al arquero rival para marcar un golazo y darle la copa a su equipo.

Sportivo Palermo campeón en el femenino

En la final de la Copa Jujuy 2025 del fútbol femenino, Sportivo Palermo derrotó por 4 a 1 a Atlético El Carmen y se consagró campeón del certamen.

Estefani Vilca a los 30' de la primera etapa abrió el marcador después de un centro desde la izquierda y una pelota qué quedó picando en el área, la agarró de derecha y la cruzó con destino de red. Dos minutos después llegó el segundo para las Canarias cuando Daiana Sosa, defensora de El Carmen quiso despejar pero la terminó metiendo en su propio arco.

El tercero llegó a los 21 minutos del segundo tiempo por medio de una cabezazo de Galián que recibió un buen centro de Vilca. A los 30' Noelia Cruz en contra dejó el marcador en 4 a 0.

El descuento de las chicas de El Carmen llegó por medio de Victoria Morón con un buen disparo de tiro libre a los 35' de la etapa complementaria.