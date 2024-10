Cuidados.. Los increíbles secretos de la vaselina que no sabías para mejorar tu piel

La vaselina no solo es perfecta para hidratar y mejorar el aspecto de la dermis, también disminuye la caída del cabello, desvanece las arrugas y retira el maquillaje waterproof en un dos por tres.

Aunque la vaselina es, en sentido estricto, un tipo de denominación o nombre comercial, la denominación correcta de esta sustancia es «petrolatum». El propio nombre ya da pistas sobre su procedencia. El petrolatum (no confundir con petroleum) es una mezcla de los llamados compuestos de hidrocarburos derivados del aceite mineral. Esta mezcla se compone de una parte líquida (70-90 %) y una parte sólida (10-30 %).

El petrolato se transforma en vaselina para su uso en productos farmacéuticos y cosméticos de cuidado a través de varios pasos de purificación.

Efectos de la vaselina en la piel

La vaselina es lo que se denomina un oclusivo (del latín cubrir, sellar). No obstante, solo actúa como sellante si se aplica pura y en grandes cantidades. Como no deja una sensación agradable en la piel, no solemos sentir la necesidad de aplicarnos vaselina en toda la cara. En cambio, si la vaselina se utiliza como componente de un producto de cuidado, las propiedades positivas suelen superar a las negativas.

La vaselina y sus propiedades para el cuidado de la piel:

Forma una película sobre la piel, que la protege de influencias externas

Protege contra la pérdida de agua transepidérmica (TEWL, por sus siglas en inglés) y evita que la piel se reseque

Puede favorecer la regeneración de la barrera cutánea

Se tolera muy bien y es hipoalérgica

Es apta para el cuidado de pieles secas, sensibles o irritadas, como la piel escamosa y agrietada.

Otros beneficios de la vaselina para nuestro cuerpo

Elimina las manchas de la ropa: Quizás esta sea una de sus aplicaciones más desconocidas, pero si te has manchado tu blusa preferida de maquillaje en la zona del cuello, tener un poco de vaselina cerca puede salvar tu look. Solo tienes que humedecer un paño y poner el producto estrella, el aceite que contiene el mismo ayuda a desincrustar los aceites del fondo de maquillaje. Para un resultado de limpieza total, tras aplicar el producto, mete la prenda en la lavadora. Sirve para cuidar las uñas y las manos: Entre tus herramientas para poner a punto tus uñas, incluye un pote de vaselina. Será un excelente hidratante para las manos y las uñas más secas, sobre todo en la zona de la cutículas que es un área donde se acusa más la falta de hidratación. En este caso deja el producto actuar y no comiences a diseñar tus uñas inmediatamente. Además de esto, poner un poco de vaselina alrededor de las uñas cuando vamos a esmaltarlas impedirá que manchemos los dedos en las zonas que rodean la placa de la uña. Puede sustituir al iluminador: Además del fijador de cejas, este producto puede hacer las veces de iluminador. Sobre todo si quieres conseguir un resultado jugoso, este es tu producto: aplícalo en las zonas más altas del rostro y para un resultado más visible puedes extenderla también a los huesos de la clavícula. Si es la primera vez que le vas a dar este uso, la recomendación es que lo hagas en pequeñas cantidades y en función de cómo reaccione tu piel, añadir más.